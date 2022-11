Jewison Bennette: ‘Si soñar con ser campeón del mundo es estar loco, yo también estoy loco’

Después de un largo viaje desde Inglaterra, el volante Jewison Bennette llegó este domingo a Kuwait para incorporarse a la Selección Nacional, en el campamento previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Con apenas 18 años, recibió la confianza del técnico Luis Fernando Suárez y fue una de las figuras destacadas en la eliminatoria de la Concacaf. Incluso la FIFA lo incluyó como una de las posibles revelaciones en la Copa del Mundo.

A su arribo al aeropuerto de Kuwait, el hoy volante del Sunderland, de la Championship de Inglaterra, conversó con Radio Columbia y yashinquesada.com, sobre sus objetivos en el Mundial y el momento que atraviesa en su equipo.

¿Cómo analiza su llegada a la Selección Nacional?

Vengo con toda la ilusión de enfrentar lo que viene de la mejor manera. Físicamente me siento bien. He tenido muchos minutos en un equipo y una liga de mucha competencia y todo ese aprendizaje vengo a ponerlo a disposición del grupo y del país.

¿Cómo recibió el llamado a la Tricolor?

No me sentía dentro del grupo, todo puede pasar y hay que trabajar día a día y ganarse un lugar. Estaba terminando el entrenamiento con mi equipo y al entrar al camerino mi mamá hizo una videollamada; estaba con mi familia, mis abuelos y mis hermanos. Ellos estaban muy felices, llorando de emoción por la convocatoria, porque la habían visto por televisión y me avisaron.

Jewison Bennette llegó a Kuwait en la madrugada del domingo y se incorporó a la Concentración de la Selección Nacional. Reproducción Radio Columbia

¿Qué significa estar en el Mundial para usted, a pesar de su juventud?

La verdad es un sueño, algo muy emocionante. Apenas hace unos años los veía por televisión y ahora estoy disputando un mundial con grandes jugadores de Costa Rica y los mejores del mundo. Es algo muy importante para mí, para mi carrera y vengo con toda la ilusión de hacer un buen papel, tanto en lo individual como con en el grupo.

¿De pronto todo pasó muy rápido?

Desde niño tenía la ilusión de jugar un mundial. No lo veía tan cerca, pero gracias a Dios se dio. El profe tuvo la confianza de ponerme a jugar y eso se lo agradezco mucho. Nada mejor que respaldarlo haciendo las cosas de la mejor manera dentro de la cancha. Eso fue un plus para llegar hasta donde estoy ahorita, jugando en un club de Europa y en la Selección mayor, a punto de disputar un mundial, lo cual es algo muy importante. Estoy muy contento.

En las últimas semanas la FIFA lo cataloga como una de las revelaciones del Mundial de Qatar 2022. ¿Esa mención lo presiona o le motiva?

En esto del fútbol la presión siempre está. Para mí es una motivación ver que te toman en cuenta como uno de los referentes de la Selección Nacional. Es algo muy emotivo y me dan ganas de trabajar más, para demostrar que puedo dar el doble de lo que estoy dando ahorita.

Ahora que sabe que jugará el Mundial de Qatar 2022, ¿cuál es su sueño?

Quiero quedar campeón. Vi un video de Kendall (Waston) que decía que mucha gente nos dice que estamos locos. Si soñar con ser campeón del mundo es estar loco, pues yo también estoy loco, porque es un sueño que todos tenemos presente y lo vamos a buscar. Creemos en nosotros, hay muchas familias, muchas personas que creen en nosotros y vamos a darlo todo por ellos. En la parte individual, espero conseguir una buena cantidad de goles.

Es uno de los objetivos que tengo. No solo en lo individual sino también para Costa Rica. Lo más importante es ayudar al equipo con goles para lograr las metas que nos hemos propuesto todos y que ese sueño continúe intacto.

¿Cuál es el secreto para mantener la cabeza fría y tener la madurez suficiente para estar en la Selección?

Estar en la Selección no lo tomo como una presión, sino como una diversión, algo que me gusta hacer día a día. Lo disfruto en cada entrenamiento, en cada partido, como si fuera el último y creo que desde allí viene la fortaleza mental.

¿Cómo fue la despedida en su club al saber que jugará su primer mundial?

Después del último partido (Birmingham City, 1-2) me desearon mucha suerte, me abrazaron y me dijeron que iban a estar apoyándome y viendo los partidos desde sus casas.

¿Qué le aconsejaron Jafet Soto y su papá?

Que hiciera lo mío, lo que me ha traído hasta donde estoy ahorita. Que siguiera haciendo el uno contra uno, encarar al área, hacer goles y no deje de hacer todo lo que me ayudó a cumplir con mis objetivos. Son experiencias únicas y hay que disfrutarlas de la mejor manera.

¿En la Selección quiénes lo aconsejan más?

Con todos hablo mucho, pero en especial con Francisco Calvo, Keylor Navas y Joel Campbell. Con todos tengo un buen ambiente. El grupo está muy unido y los compañeros que se han incorporado recientemente han entendido el concepto de la eliminatoria, que es la unión de grupo.

¿Cómo se gana un puesto en la Selección?

Trabajo día a día para ganarme un puesto, tanto en el grupo como en el once titular. Es algo muy importante, el esfuerzo dentro de la cancha te van a poner allí o te quinta. Sé que es necesario enfocarse y trabajar de la mejor manera para estar en el once estelar.