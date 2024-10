Jefferson Brenes recibe malas noticias en la Selección Nacional

Jefferson Brenes, volante de la Selección de Costa Rica, encendió las luces de emergencia en el equipo patrio desde el primer tiempo del partido contra Surinam.

Brenes fue titular el viernes pasado, pero a los 22 minutos de juego pidió el cambio; algo no estaba bien, y cuando Sebastián Acuña estaba por ingresar en su lugar, cayó al suelo y se llevó las manos a la pierna izquierda.

La preocupación se hizo presente en el cuerpo técnico de la Tricolor, sobre todo porque el equipo tiene un encuentro vital el próximo martes a las 6 p.m. contra Guatemala en el Estadio Nacional.

“Debemos esperar el diagnóstico final para ver si contaremos con Jefferson Brenes para el partido contra Guatemala”, dijo Claudio Vivas, técnico de la Selección, luego del encuentro que Costa Rica empató 1-1 ante Surinam.

El resultado de las pruebas realizadas a Brenes se dio a conocer el sábado anterior, y Jefferson Brenes no podrá estar en el compromiso contra los chapines.

“Luego de la resonancia al jugador Jefferson Brenes, se confirma la presencia de un desgarro en su muslo izquierdo, lo que le imposibilitará participar con la Selección Nacional en el juego del próximo martes ante Guatemala”, informó el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

Claudio Vivas expresó que, si el volante no se recuperaba, no iba a llamar a nadie en su lugar.

“Dejamos fuera de la lista a Salinas (Youstin) y a Rashir Parkins, quien cumple la función de volante de contención. Creo que no vamos a convocar a ningún jugador en caso de que Brenes no esté apto; no me parece conveniente. Faltan pocos días para la preparación del partido. El sábado entrenamos y después quedamos a prácticamente 48 horas de jugar con Guatemala. No me parece importante”, afirmó Vivas tras el partido del viernes pasado.

Jefferson Brenes sufrió un desgarro en el muslo de la pierna izquierda en el partido contra Surinam y no podrá jugar ante Guatemala. (Concacaf.com)

En el grupo de 23 futbolistas, Vivas debe encontrar la respuesta para sustituir a Brenes, y cuenta con tres opciones: los llamados a reemplazarlo son Sebastián Acuña, quien entró en su lugar en el juego contra Surinam, además de Alejandro Bran y Rashir Parkins.

A la baja de Jefferson se sumó la de Josimar Alcócer por expulsión, y Claudio Vivas también puso en duda la disponibilidad de Jeyland Mitchell, quien salió golpeado del partido, aunque hasta el momento no se ha comunicado que el zaguero no pueda estar frente a los chapines.

“Hay que ver en los próximos días para determinar quién estará al cien por ciento y quién puede jugar y darlo todo en un partido que no va a ser nada fácil contra Guatemala. En estos partidos no se puede dar ventajas, y hay que recuperarnos y hacer un análisis de lo que puede ser ese encuentro”, resaltó Juan Pablo Vargas, defensa de la Selección Nacional.

Juan Pablo también hizo un llamado a los aficionados para que se presenten el martes al Estadio Nacional.

“Tenemos fe de que el estadio va a estar lleno, o al menos con una buena asistencia. Queremos regalarle un triunfo a la afición, porque en muchas ocasiones nos han acompañado, y sabemos que el martes no será la excepción. También queremos levantar el nivel y creemos que podemos dar un poco más”, expresó Vargas.

El compromiso contra Guatemala es por la Liga de Naciones y se jugará el próximo martes a las 6 p.m. en el Estadio Nacional. En el duelo anterior entre ambos equipos, el encuentro terminó empatado 0-0 en suelo guatemalteco.