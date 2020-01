“Es un tema que no lo hemos tocado aún, el Preolímpico está a unos días y la idea es clasificar, siempre, hasta que no se dé, no se va a pensar, pero creo que un Mundial es lo que cualquier futbolista desea, es lo más soñado que usted puede tener, donde uno siempre quiere estar, más en casa, donde la afición va a estar a nuestro favor, donde yo sé que el estadio se va a llenar, donde el fútbol femenino va a crecer y nos va a abrir muchas puertas y entonces yo creo que indiscutiblemente, el Mundial, no lo pondría en duda, el Mundial”, opinó María Paula Salas.