“Por más que los jugadores de Costa Rica tuvieron una actitud maravillosa, yo no estaba dando lo mejor de mí. Durante esos dos meses buscaba actividades para hacer, veía videos, iba a ver partidos, pero no me sentía pleno y esa es la verdad, me aburrí a los dos meses, me mantengo en lo mismo, no voy a cambiar porque alguien me critique o diga que no estuvo bien lo que dije", aseguró Matosas en la entrevista.