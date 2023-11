Gustavo Alfaro es el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. La información la confirmó la Federación Costarricense de Fútbol por medio de un comunicado de prensa, en el cual se detalló la alegría del timonel argentino de 61 años por asumir el reto.

El nuevo timonel de la Selección de Costa Rica es un técnico de reconocido cartel internacional, que dirigió a Ecuador en el pasado Campeonato Mundial de Catar. El notable currículum de Alfaro también incluye un paso por el mítico equipo Boca Juniors, un título de la Copa Suramericana con el Arsenal de Sarandí y un título de Primera División Argentina también con Arsenal, el primero y único en la historia para ese club.

“Llegar a la Selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Qatar, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”, comentó Gustavo Alfaro a través de la oficina de comunicación de la Fedefútbol.

Con 61 años de edad, está considerado una de las grandes figuras del banquillo en Argentina. Su carrera de más de tres décadas está colmada de logros y reconocimientos. Fuera del terreno de juego, Alfaro es un experimentado comentarista de televisión, en cadenas tan prestigiosas como Caracol de Colombia y ESPN.

También se le reconoce como un destacado conferencista internacional, con magistrales presentaciones en la Universidad Austral, el Congreso de Kinesiología de Latinoamérica, el Congreso de Periodismo de Latinoamérica y la Cumbre Latinoamericana de la NBA, entre otros.

Noticia en desarrollo