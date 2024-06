Gustavo Alfaro deja claro que la jerarquía de Brasil se respeta, pero no se le teme

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, dejó claros sus objetivos en la Copa América. Reveló que desea hacer algunos cambios ante Brasil y destacó que respeta la jerarquía del cuadro brasileño, pero no le teme.

Costa Rica y Brasil se enfrentan este lunes a las 7 p. m.; ambos conjuntos integran el Grupo D, junto a Colombia y Paraguay. El entrenador habló este domingo en conferencia de prensa, previo al compromiso de este lunes.

- ¿Tuvo que cambiar mucho lo que venía usando en la eliminatoria, pensando en el partido del próximo lunes contra Brasil?

- Venimos trabajando desde hace un periodo de tiempo importante. En el caso de Francisco Calvo y Brandon Aguilera, ellos empezaron primero porque terminaron sus competencias antes de tiempo, en las semanas previas a las eliminatorias. Tuvimos los dos juegos eliminatorios, que eran importantes, porque más que nada nuestro gran objetivo es volver a participar en una Copa del Mundo y ahora es darle continuidad a un proceso, que a veces no tiene que ser continuidad de las mismas formas, porque en ocasiones se tienen espacios donde no hay tiempo para probar, como en una eliminatoria y hay necesidad de buscar un resultado.

“La Copa América es una buena oportunidad para probar algunas cosas sin que cambien grandes situaciones en lo macro, pero sí pequeños detalles que pueden ser ajustables, para ver cómo responden los jugadores ante ese tipo de cambios, para ver cómo respondemos nosotros. Cómo nos acomodamos a determinados rivales, siempre tomando en cuenta que lo más importante es lo que hagamos nosotros. Puede ser que algunos detalles podamos tener en la macro, pero no fundamentalmente en el modo de entenderlo, en la manera de buscarlo y en lo que pretendemos hacer en este torneo”.

- ¿En su análisis, qué sería competir en esta Copa América y también en el juego de este lunes?

- Competir para mí es jugar a la par, jugar de igual a igual, eso para mí es competir. A veces uno entiende que competir es ganar; obviamente todos competimos para ganar, pero soy un convencido de que las victorias llegan por consecuencia de, no por una cuestión voluntaria. Después, el tema está en cómo impones una idea, un modo, una búsqueda, una manera para poder conseguir un resultado.

“El final del camino para mí es una Costa Rica competitiva; lo dije el primer día que llegué a Costa Rica: que el equipo llegue a un Mundial y pueda jugar de igual a igual ante cualquier rival en cualquier circunstancia. Ahora, eso es una expresión voluntaria, después hay que poner en acción las palabras. Acá vengo a buscar respuestas: dónde estamos parados, qué nos falta, en qué nivel estamos físicamente, tácticamente y técnicamente. Vamos a enfrentar un grupo donde todos ustedes (prensa) no se han cansado de decir que los candidatos a ganar el título son Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Eso para nosotros es un desafío también.

“Venimos a buscar todo ese tipo de respuestas que nos den certeza de dónde estamos parados y qué debemos ajustar. El hecho es competir a la par y lo que quisiera lograr con Costa Rica es no sentirnos menos que nadie. Tenemos claro cuál es el norte y me da mucha tranquilidad que los jugadores entienden que ese es el norte y esa búsqueda la compartimos”.

"Si hay dos jugadores de Brasil, debe haber tres de Costa Rica. Cuando hay diferencia en la jerarquía, esta se combate con orden, con determinación de lo que se debe hacer y fundamentalmente corriendo", dijo Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo jugarle de igual a igual a la selección de Brasil y sobre todo por las individualidades que tiene?

- La jerarquía se define por un montón de cosas y a veces es muy fácil caer en el lugar común de decir cuánto valen, o cuánta valoración tiene un plantel, y en función de eso manejás las diferencias de jerarquías. Las jerarquías se dan en las ligas donde compiten esos jugadores de selección o equipos que presentan, las competencias que tienen, los logros que tienen, los mercados de pase, el nivel de competitividad de la liga interna. Obviamente, cuando comparás el valor de Brasil con el de Costa Rica, Costa Rica está en el 3 o 4% del valor de lo que es Brasil.

“¿Cómo competir con el tamaño de esa diferencia? Primero, lo que digo siempre: la jerarquía se respeta, pero no se teme, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque si uno va temeroso a la hora de jugar, entonces no podemos entrar a la cancha. Ahora, ¿cómo se contrarresta la jerarquía? Una forma es jerarquía contra jerarquía y aquí prevalece el que tiene mejor organización. Cuando hay diferencia, se combate con orden, con determinación de lo que se debe hacer y fundamentalmente corriendo, porque ahí es donde vos ves que si hay dos jugadores de Brasil, debe haber tres de Costa Rica. Ahí nos van a someter a correr, porque si no, los espacios que ellos encuentran, van a lanzar el pase y definir las opciones que se tengan a favor”.

- ¿Respecto al último juego contra Granada, la Selección tendrá muchos cambios contra Brasil, o es el mismo equipo el que saldrá a la cancha?

- Sí, hay cosas que se van a cambiar, puede ser que hagamos algunos detalles de variantes en la mitad de la cancha, puede ser que veamos cómo están algunos jugadores. En el caso de Joel (Campbell), para los partidos de la eliminatoria había tenido una molestia y estaba muy justito con los tiempos. Ya está bien y me parece que su aporte es muy válido. A lo mejor puede ser de arranque, a lo mejor no.

“Josimar Alcócer terminó con una fatiga después del partido contra Granada, pero ya está bien, igual que los demás chicos. Me gustaría probar algo en el partido contra Brasil. Va a ser un partido más parecido al que tuvimos contra Argentina, y no tuvimos mucho tiempo para preparar ese encuentro. Tuvimos momentos muy buenos y momentos donde nos costó hacer pie en la mitad de la cancha, entonces a veces ajustar determinados detalles es clave en ese sector. Si bien los partidos se definen en las áreas, se empiezan a ganar en la mitad de la cancha y ahí está la gran batalla que se le debe dar a Brasil y a todos los equipos”.