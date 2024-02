Fernán Faerron tuvo que aguantarse para no jalarse una torta

A Fernán Faerron estuvo cerca de explotarle el “alma provocativa” en el amistoso en el que la Selección Nacional ganó 2-0 contra El Salvador.

Fue en el segundo tiempo cuando tuvo un encontronazo con Isaac Esquivel, delantero cuscatleco; se encararon y se dijeron de todo. Joel Campbell corrió para tranquilizar a Faerron, le dio una palmadita en el rostro y el defensor logró aguantarse para no jalarse una torta.

Antes del juego, recibió un ultimátum de parte de Gustavo Alfaro, técnico de la Selección, aunque Fernan no lo ve así, sino como un desafío.

Alfaro explicó que convocó a Fernán porque tiene alma provocativa, una obsesión por ganar, pero no sabe controlarla. Por eso, le advirtió: “Si tenés las conductas que tuviste (en juegos del campeonato), es debut y despedida en la Selección”.

Faerron se controló ante el salvadoreño, pero al final le dijo a Alfaro que al rival debieron expulsarlo. El técnico le dio la razón y añadió que, tras haber hablado del carácter del defensa, tenía miedo de que mordiera el freno.

Faerron no lo mordió; en la cancha, hizo su juego de anticipación, corte, fue bien por alto y metió la pierna fuerte cuando fue necesario. Mordió el freno para no jalarse una torta ante Isaac Esquivel.

“No lo veo como un ultimátum”, Faerron sobre la advertencia de Gustavo Alfaro pic.twitter.com/vePgt7ceXp — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 3, 2024

“Todo lo que el profe dijo de mí lo veo como un reto. Él me describió de buena manera y quizá de una forma que ni yo conocía de mí. Fue muy puntual y es un desafío porque quiero estar en la Selección, quiero trascender aquí y para eso debo tener un buen rendimiento y no equivocarme”, dijo Fernán Faerron al terminar el compromiso.

Faerron no cree que está advertido por Alfaro; no habla de ultimátum, sino de un acuerdo entre él y el timonel, pacto que piensa cumplir al pie de la letra.

“El entrenador dijo que soy un alma provocativa y es muy atinado. Es algo que tal vez no sabía de mí. Es importante conocerse y saber en qué no me puedo equivocar”, manifestó Fernán.

Fernán Faerron discutió fuerte con Isaac Esquivel (11), delantero de El Salvador, pero logró controlarse y el asunto no pasó a mayores. (Rafael Pacheco Granados)

Faerron resaltó que no sale a la cancha a discutir o pelear con el rival. Recordó un partido en Guadalupe, en semifinales contra Alajuelense, según expresó. Añadió que en un momento hubo reclamos; él se acercó a ver qué pasaba y le sacaron la tarjeta amarilla. Indicó que no culpa a los árbitros porque se dejan influenciar con todo lo que dice la prensa.

Respecto al trato con los compañeros y si ha tenido roces con alguno de ellos, Fernán señaló que lo que pasa en clubes, en juegos entre equipos, queda en la cancha.

“Estamos en la Selección y todos debemos estar unidos. Creo que el grupo tuvo un buen rendimiento, se vio un grupo unido. Esta semana nos llevamos muy bien y estoy muy contento con la victoria”, dijo Faerron.

El jugador agregó que todos se conocen y recordó que muchos fueron compañeros en selecciones menores; por eso, desde el primer día, lo recibieron bien en los entrenamientos.

Con su trabajo en el campo, Gustavo Alfaro no tuvo queja: “Vi buenas prestaciones de él y me quedé muy conforme con su labor”, comentó el timonel cuando le pidieron una valoración de lo que hizo Fernán Faerron frente a El Salvador.