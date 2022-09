Esteban Alvarado explicó por qué tomó el balón fuera del área y resultó expulsado

El portero Esteban Alvarado salió de su área y tocó el balón con sus manos, ante la presión del delantero coreano Na Sangho. Prensa Corea del Sur.

Una indecisión del guardameta Esteban Alvarado Brown le costó la expulsión al minuto 81 en el juego ante Corea del Sur, tras tomar un balón fuera del área grande, para evitar que el atacante Na Sangho le ganara la posesión de la pelota, cuando Costa Rica ganaba el compromiso 1-2.

El arquero salió cabizbajo tras tomar la mala decisión y le dolió aún más cuando a raíz de la acción Heung Ning Son anotó de tiro libre el 86, dejando impotente al joven portero Patrick Sequeira, quien había ingresado de cambio y poner el definitivo 2-2 en el marcador.

Luego del compromiso el cuidapalos del Herediano aceptó su error y explicó qué pasó en la jugada donde cometió el yerro que a la postre incidió en el marcador cuando el combinado nacional estaba arriba en los cartones a falta de 10 minutos para el final.

“Lo que pasó es que el balón venía con buena velocidad, pero al final se quedó un poco. Pero bueno son circunstancias que se dan en un partido. No pueden ni deben mermar mucho la mente de uno. Hay que seguir. Me siento bien, fue una decisión no correcta, pero no puede mermar lo que hemos venido haciendo”, manifestó Alvarado en la transmisión de Radio Columbia.

Sobre el compromiso, Esteban indicó que fue muy disputado y con una gran intensidad, tal y como le espera a la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022.

“Jugamos contra un equipo de mucho oficio. Creo que Corea del Sur nos apretó, sostuvo el balón, pero en términos generales me voy muy contento con el equipo e incluso tuvimos opciones para ganar el partido. Tuvimos oportunidades para definir el compromiso”, agregó Alvarado.

En cuanto a su titularidad frente a Corea del Sur y la oportunidad de estar en la lista definitiva para la cita mundialista, el siquirreño toma las cosas con calma y aseguró tener claro su momento en la Tricolor donde sin duda alguna Keylor Navas es el meta estelar.

“Todos tenemos claros los roles. Al final hay una lista definitiva y todos los compañeros debemos entrenar, trabajar fuerte y tratar de levantar la mano para ser tomados en cuenta. A pesar de ser titular y tener experiencia no siento qiue tenga nada a mi favor definido o tenga un campo fijo”, admitió Alvarado.

En cuanto a la participación de jóvenes como Anthony Hernańdez, Álvaro Zamora o el desempeño de Jewison Bennette, Gerson Torres o Anthony Contreras, el meta insistió que es parte del proceso que se vive en el combinado nacional.

“Estamos viviendo un cambio generacional que se tiene que hacer y se viene haciendo bien. La oportunidad está para ellos y la están aprovechando, lo cual es muy importante en su crecimiento futbolístico”, manifestó Alvarado.