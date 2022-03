El Bryan Ruiz más humano y menos futbolista palpita su adiós

Bryan Ruiz en una práctica de la Selección Nacional junto a Joel Campbell y Celso Borges. (JOHN DURAN)

La gente no lo nota, pero Bryan Ruiz se está acabando en el fútbol. El capitán de la Selección Nacional desde 2010 podría estar a las puertas de sus últimos tres juegos como seleccionado nacional y poca gente lo ve, aunque él sí es consciente.

El futbolista de Alajuelense tiene decisiones tomadas, por ejemplo este será su último año como profesional y en el momento en que se acabe el proceso a Catar 2022 ya no volverá a vestir la camisa de la ‘Sele’.

Ante esto, Bryan sabe lo que se está jugando y además disfruta cada minuto como si fuera el último, porque realmente con el panorama de la Selección no se sabe si se logrará el boleto a la Copa del Mundo.

“Sí. Tal vez la gente no se ha dado cuenta, pero yo los últimos partidos he ido pensando que pueden ser los últimos porque está claro que si hubiéramos quedado ya fuera, es casi un hecho que no estaría en la Selección, entonces lo he tomado así. Los últimos tres partidos quedamos fuera y ya no sigo, si no clasificamos al repechaje serán los últimos”, afirmó.

El futbolista que le tocó liderar a Costa Rica rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018 es enfático en decir que suceda lo que suceda ante Canadá, Estados Unidos y El Salvador, él está totalmente conforme con lo hecho con la camisa patria.

“Sí, estoy en paz por así decirlo. Así como yo ya tomé mi decisión que este es mi último año como profesional y por más que se va acercando el momento, hay menos partidos y se siente tristeza, pero estoy en paz. Por dicha en el aspecto de la Selección seguimos con vida y yo sigo en la Selección”, pronunció.

Bryan recalcó que el actual proceso eliminatoria es el más complejo que ha vivido, porque se ha sufrido muchísimo para poder sentirse cerca de los puestos altos de la clasificación.

“Totalmente. Desde el 2010 soy capitán y el proceso eliminatorio este ha sido el más duro desde que soy capitán, porque en las pasadas eliminatorias a falta de dos fechas ya estábamos clasificados, entonces esta ha sido la más dura, sobre todo porque creo que llegaremos a la última fecha sin saber si tenemos acceso al repechaje y demás”, contó.

Si uno se va a los números de la eliminatoria, Bryan Ruiz suma dos anotaciones que han sido claves. Primero le anotó a El Salvador para la victoria en el Estadio Nacional 1 a 0 y luego hizo el 2 a 1 en la última jornada frente a Panamá.

En un proceso donde tanto él como Celso Borges han sido señalados constantemente, pero es claro en que dentro de un buen trabajo colectivo, ellos junto a Joel Campbell han sido individualidades importantes.

“Seguramente solo usted lo ve, porque los demás no ven eso. Sí hay que criticar todo bien, yo siempre las he aceptado. Pero si usted me dice que estos cuatro jugadores cuando juegan nos tienen con vida es por algo, y ojo no es que los demás no... Hay un trabajo colectivo y figuras individuales están apareciendo en momentos claves, estos cuatro hemos aparecido”, dijo.

Aunque entrenadores de corte internacional como Luis Fernando Suárez y Gustavo Matosas han dedicado palabras para Ruiz dejando en claro que en el país no hay un talento como él, Bryan es claro que la nueva generación va a asumir, no puede responder si será fácil o difícil el proceso, pero él confía en que se dará.

“Recuerdo cuando Celso, Keylor y yo asumimos liderazgos y se decía que no teníamos la capacidad, pero fuimos uniendo grupo, haciendo lo mejor posible y se logró. Hay gente que va tomando el rol y sacarán la Selección adelante. Estará todo bien, si costará o no solo tiempo lo dirá”, concluyó.