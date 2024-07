Eduardo Li quedó en shock en el sorteo de Brasil 2014 y desde otros países le daban el pésame

En su reaparición hablando de fútbol, Eduardo Li manifestó que, antes de hacer mención a Brasil 2014, se debe recordar la no clasificación de la Selección de Costa Rica al Mundial de Sudáfrica 2010, en una eliminatoria que empezó bien, pero sin un recambio generacional. Se jugó con lo que había y, aun así, la Tricolor estuvo cerca de clasificar.

Pero eso propició que, para el proceso venidero, se tomara como base a la camada que culminó con el cuarto lugar del Mundial Sub-20 de Egipto 2009, mezclando a esos muchachos con gente de experiencia.

Eduardo Li: 'Dejar el nombre de Costa Rica lo más alto posible no tiene precio'

“Como Júnior Díaz, que estaba en Alemania, y Rándall Brenes, que de alguna forma, Jorge Luis Pinto decía que era un ‘mañoso’ y ahí estaba. Así lo llamó él”, relató Eduardo Li en el conversatorio “A 10 años del Mundial”, realizado por la carrera de Periodismo en el auditorio de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

“Fuimos creando ese grupo. Como en todo grupo siempre hay diferencias, pero usamos la concordia para llevar adelante esa tarea”, destacó Eduardo Li en una charla conducida por Maynor Solano y en la que también estuvieron Rándall Brenes y Júnior Díaz.

Presión del presidente de la Fedefútbol en una eliminatoria mundialista

Eduardo Li aseguró que la presión para quien está al frente de la Fedefútbol es muchísima, a pesar de que el dirigente no toca la bola. Él tiene muy claro que el fútbol es de resultados, con la particularidad de que si ganan, los héroes son los futbolistas; pero si pierden, las culpas son para el presidente y el entrenador.

“La presión es muchísima y yo, en lo personal, antes de un partido casi no podía dormir, no conciliaba el sueño y, como anécdota, para mí, el partido más complicado fue en la cuadrangular rumbo a Brasil 2014, contra El Salvador. Ahí estuvo peludo el asunto, en el Cuscatlán, un estadio matador. Si perdíamos, quedábamos afuera y ese fue el momento más difícil, y ahí me di cuenta de que este grupo tenía un ADN ganador, y estaba seguro de que íbamos a clasificar”, destacó.

Eduardo Li, Rándall Brenes, Maynor Solano y Júnior Díaz conversaron durante más de dos horas sobre la Selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. (Fanny Tayver Marín)

Enseñanzas de liderar un grupo en una gesta

Eduardo Li apuntó que parece disco rayado, pero es firmemente creyente del talento tico y que ese grupo de jugadores lo que hizo fue decirle a todo un país que sí se pudo, que con esfuerzo y disciplina se logran las cosas.

“Fue un trabajo intenso, fuerte y con todo un proceso de disciplina. Al final del camino, la vida enseña que siempre habrá caídas, pero te tenés que levantar y es la enseñanza principal.

”Ellos le demostraron al país que sí se pueden hacer las cosas si realmente hay unión y en un grupo es sumamente difícil que no haya diferencias, pero hay que dejarlas de lado para poder salir adelante y más bien buscar los puntos de unión para llegar y cumplir el objetivo”.

La química en esa Selección de Costa Rica

La experiencia vivida en el proceso de Sudáfrica 2010 le hizo ver a la Fedefútbol lo que no podía pasar más. Eduardo Li recordó que había un grupo dividido, con unos jugadores de Saprissa, otros de Alajuelense y así con los demás. No existía unión entre ellos.

“Los veías en el comedor, porque estaban separados. Ese tipo de cosas uno las va viendo y tratamos de que eso no volviera a suceder. Habían roles en la parte deportiva, pero en todas las áreas, hasta en la administrativa; cada uno sabía qué es lo que tenía que dar para que esos muchachos tuvieran todo lo que tenían que tener y uno cuidaba ese tema”.

El carácter de Jorge Luis Pinto

Eduardo Li subrayó que siempre se han dicho muchas cosas del carácter y la disciplina de Jorge Luis Pinto, pero cree que quienes mejor pueden hablar de eso son los mismos jugadores.

“Había una disciplina que él ponía y no solamente él, porque si nos vamos un poquito atrás, también Ricardo La Volpe tenía su forma de trabajar y tenía su disciplina. Eso es un aspecto importante a considerar”.

La clave de la unión en la Selección de Costa Rica

Eduardo Li señaló que a cada uno de ellos se les dio el respeto individual, pero también se les exigió respeto grupal y está convencido de que eso es básico en cualquier relación.

“La exigencia sí es importante, sacarlos de la zona de confort, porque el talento que hay en este país no solo a nivel de fútbol, en todas las áreas, es enorme y yo insisto en la unión. Siempre habrá diferencias en un grupo pequeño o grande, pero debemos unirnos basados en el objetivo principal y yo creo que eso está en todos los campos en este país. Hay mucho talento y debemos explotarlo, debemos unirnos”.

Costa Rica en el grupo de la muerte en Brasil 2014: Uruguay, Italia e Inglaterra

“Lo primero es que estaba en shock, en el sorteo me quedé viendo los nombres por un instante. Yo volvía a ver a Jorge Luis, él me volvía a ver a mí, no sabíamos ni qué decirnos. Y en eso él fue quien me dijo: ‘No se preocupe presidente, vamos a prepararnos bien’”, recordó.

Ante eso, Eduardo Li atinó a decirle: “No tenemos nada que perder y mucho que ganar. Aquí nada de hacer el ridículo, si vamos a morir, vamos a morir con las botas puestas”.

Jorge Luis Pinto lo miró de nuevo y muy convencido le afirmó: “Yo creo que podemos pasar”.

Lo que le dijeron a Eduardo Li desde otras federaciones tras el sorteo para Brasil 2014

“Me dieron el sentido pésame de una vez, que qué mala suerte”.

¿Qué hicieron al regresar tras el sorteo?

Eduardo Li exalta la preparación y el trabajo que Jorge Luis Pinto hizo en la parte deportiva. También considera claves los tres partidos en Costa Rica que fueron parte del proceso para la parte mental, al traer a tres campeonas del mundo, y cree que eso ayudó muchísimo para que ellos se acoplaran.

La preparación fue intensa y dijo que hicieron todo lo que debían, darles todo lo que necesitaban y un aspecto importante fue la decisión que tomaron de que la preparación fuera en Costa Rica.

“Son seres humanos, son personas y llevárselos un mes afuera, lejos de la familia, no era sano. Se tomó la decisión de hacer las concentraciones en el Proyecto Gol, que las familias los visitaran y que ellos fueran a visitar a las familias. Ese contacto es importante”.

La lista definitiva de Jorge Luis Pinto contemplaba un requisito en todos

Eduardo Li recordó que habían tomado una decisión de que para ir a competir, los jugadores tenían que estar con un porcentaje de grasa muy bueno, no podían estar sobrepasados de peso y que esa fue la base para tomar la decisión en la lista final.

“En todos los partidos que hicimos en Brasil nos mandaban al doping, pero era por la buena preparación que ellos tenían y parte de eso fue el porcentaje de grasa”.

La corazonada de que el Mundial de Brasil le saldría bien a la Selección de Costa Rica

Eduardo Li considera que en todo siempre hay señales y una de esas fue con Júnior Díaz. Bryan Oviedo era el lateral izquierdo titular, pero desafortunadamente se lesionó.

“Cuando sucede eso, por algo suceden las cosas y vea el centro que sacó Júnior contra Italia, que por cierto, casi me da un infarto ese día. Entonces, son sensaciones de ese tipo que uno entiende por qué pasan las cosas. Son pequeños detalles”, concluyó el expresidente de la Fedefútbol.