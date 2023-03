De la ‘Sele’ se rescata el lateral que jugó en Saprissa y Alajuelense conquistó

En la pobre actuación de la Selección Nacional de Costa Rica en su visita a Martinica (Victoria tica 2-1), se rescata el esfuerzo y fútbol mostrado por una de las caras nuevas.

El lateral Suhander Zúñiga tuvo participación en los dos goles nacionales; en el primero con asistencia a Aarón Suárez y luego un centro que Kendall Waston desvió y estrelló en el poste, cuyo rebote cazó de chilena Anthony Contreras para consumar la victoria.

Zúñiga también sobresale en Alajuelense, club al que llegó esta temporada a préstamo, cedido por un año desde San Carlos.

Lo curioso es que la Liga es el tercer equipo tradicional en que milita el zaguero en el país, pues también fue parte del Saprissa y Herediano.

“A veces tomamos decisiones. Mucha gente piensa que en Saprissa me echaron y no fue así. En Saprissa me ofrecieron un contrato de préstamo por un año más. Independientemente de lo que haya pasado, no se llegó a un buen acuerdo. En Herediano yo solicito el finiquito, entonces creo que tomé buenas decisiones”, afirmó Suhander Zúñiga a inicios del Torneo de Clausura en declaraciones recopiladas por Yashin Digital.

Después de eso fue a Guanacasteca y jugó, lo mismo que pasó en San Carlos.

“Hoy estoy viendo los méritos de eso”, citó, para agregar que todo en su carrera ha sido crecimiento.

”Trabajaré todo lo posible y daré mi mayor esfuerzo para quedarme muchos años”, insistió.

“Aquí en la Liga uno lo tiene todo, se mejora mucho físicamente, personalmente y todo. Aquí es que cada jugador aproveche lo que nos da Liga Deportiva Alajuelense y sacar lo mejor de cada uno de nosotros”, añadió en esa ocasión.