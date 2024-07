¿Con qué autoridad Kenneth Vargas reclama una oportunidad en la Selección?

La Selección derrotó a Paraguay en la Copa América y todo fue sonrisas, abrazos y felicitaciones entre los integrantes de la Tricolor en el terreno de juego. Después, en la zona mixta, el discurso de los jugadores fue el mismo: en el futuro, la Selección Nacional dará mucho de qué hablar.

Todo pintaba bien, hasta que Kenneth Vargas salió con su lamento. El delantero usó sus redes sociales para desahogarse, para contar que lloró y sufrió como nunca porque no jugó con la Selección en la Copa América, por no recibir “la oportunidad que merezco”. Así lo escribió Kenneth Vargas.

Estoy de acuerdo en que Kenneth esté dolido, que se sienta mal, pero ¿por qué cree que merece la oportunidad? ¿Solo por ser legionario, porque en su club en el extranjero le ha ido bien y no sé, quizá con eso pensó que era suficiente para ser titular, o bueno, para merecer la oportunidad, como lo escribió?

Kenneth Vargas lleva 33 partidos en el Hearts, su club en Escocia, y seis con la Selección. Apenas está haciendo carrera en el exterior como para creer que merece la oportunidad en la Tricolor. Kenneth no es Joel Campbell, por ejemplo, referente en la Selección, con tres Mundiales encima y más de 100 partidos con la escuadra nacional, y Campbell en este momento es suplente y no sale diciendo que merece más oportunidades.

¿Por qué no juega Kenneth Vargas? pic.twitter.com/trZRg9Xnam — TD Más (@tdmas_cr) July 1, 2024

Igual que Kenneth, en la Copa América no jugaron ni un minuto Kevin Chamorro, Aarón Cruz, Fernán Faerron, Yeison Molina y Douglas Sequeira. Entonces, ¿ellos también deben salir diciendo que merecen oportunidad, o solo Kenneth Vargas merece la oportunidad y ellos no? ¿O Vargas merece la oportunidad y Manfred Ugalde, Warren Madrigal, Álvaro Zamora y Josimar Alcócer, quienes jugaron, no merecen la oportunidad?

No imagino el descontrol que se armaría en la Selección si quienes no jugaron salen diciendo que los llevaron a pasear a la Copa América.

Creo que Kenneth Vargas se equivocó con lo que escribió. La procesión debió llevarla por dentro y esperar otro llamado para convencer al entrenador, para ganarse la oportunidad de jugar, no porque la merece.

Como bien escribió Kenneth Vargas: “Trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada”. Entonces, Kenneth, trabaje el triple, luche y no llore. Levántese y demuestre; condiciones tiene, porque mal jugador no es, pero tampoco es un futbolista con recorrido para exigir.

El atacante Kenneth Vargas no tuvo minutos con la Selección de Costa Rica en la Copa América 2024. (Fedefútbol)

Algunos me dirán: ¿Por qué Manfred Ugalde habló y hasta renunció a la Selección? Porque para mí son cosas diferentes. Con Manfred, el anterior entrenador se metió con él y lo que debió decirle cara a cara, lo hizo público y el jugador se sintió atacado. En este caso, Gustavo Alfaro no ha dicho nada en contra de Kenneth Vargas y menos un ataque personal.

Alfaro dijo que para él, Vargas no es un central o un 9 para trabajar de espaldas al marco. Puede ser un extremo, tiene unas condiciones que son muy buenas y otras que, a su entender, tiene que agregar de la misma manera que tienen que agregar quienes en la Selección han jugado por los costados.

Gustavo Alfaro fue claro cuando en la Copa América le preguntaron por qué no juega Kenneth Vargas: “Si lo tengo acá es porque lo tengo en consideración, si no lo tuviera en consideración no estaría acá con nosotros”, dijo el técnico.