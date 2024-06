Claudio Vivas: ‘Les aseguro que los jugadores se están rompiendo el alma por dejar lo mejor’

La Selección Nacional se prepara para debutar en el Grupo D de la Copa América, que, además del cuadro nacional, integran Brasil, Colombia y Paraguay. La Tricolor abre el certamen el lunes de la próxima semana a las 7 p. m. contra Brasil. ¿Pero qué se puede esperar del equipo? ¿Cómo llega el grupo, que ni siquiera tuvo un fogueo antes del torneo?

Estas y otras interrogantes las contestó Claudio Vivas, director de Selecciones Nacionales, quien desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos, atendió a los medios de comunicación.

- ¿Cuál es la obligación que tiene la Selección en la Copa América en cuanto a resultados?

- Lo más importante es que se pudo participar en la Copa América. Desde que tomamos las riendas de la Selección mayor en setiembre del año pasado, entendíamos que había que hacer un cambio generacional, que el técnico que llegara debía seguir ese camino. Con Gustavo Alfaro estamos logrando eso, estamos consolidando un equipo, haciendo un cambio generacional y decidimos competir; por supuesto, no siempre se va a poder ganar. Lo que queremos es competir, que nuestros jugadores jueguen al máximo y, la verdad, lo vienen haciendo de buena manera y con buen ánimo. Hay que saber que al frente están Brasil, Colombia, que es la sensación en este momento, y Paraguay, que siempre ha sido un animador de la Copa América.

"Nos gustaría poder pasar de fase, nos gustaría poder crecer en la Copa América". pic.twitter.com/Sf6DlTxaul — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 20, 2024

- ¿Pero de qué manera podemos salir de esta Copa América, catalogando como exitosa para Costa Rica?

- Nos gustaría crecer y pasar de fase en la Copa América, no solo decir: Jugamos bien, pero perdimos. La realidad es que siempre se juzga el resultado, pero el resultado es ver en la Selección un crecimiento. No olviden que es el equipo más joven de la Copa América. Hay que tener tolerancia y paciencia; alguna vez vamos a perder y a tener ese partido no deseado, pero es importante valorar que nosotros queremos construir, no estamos trabajando para mañana, lo hacemos para dentro de 10 años.

- Es claro que la Selección está en gestación y no se pueden exigir resultados en la Copa América, ¿pero qué se puede esperar del equipo?

- Creo que debemos salir del conformismo y dejar de decir: Hicimos esto bien, la próxima será. Debemos entender que el resultado es importante y ustedes (prensa) tienen la libertad absoluta para juzgar o no, pero lo que debemos analizar juntos es esa idea de juego, esa lista repetitiva que se viene dando. Esta Selección viene trabajando arduamente para tratar de tomar una idea y hay que rescatar el compromiso de los jugadores. Les puedo asegurar que se están rompiendo el alma por dejar lo mejor por el país y la Selección.

- ¿Cómo sacarle el mayor provecho a juegos como el del lunes contra Brasil?

- Haciendo un buen partido y preparándose mentalmente para enfrentar a una de las mejores selecciones del mundo. El lunes queremos jugar un partido a alta intensidad, con buena concentración de los muchachos. Queremos estar con la mayor lucidez posible para enfrentar a un rival de mucha calidad individual.

- ¿Cómo nota a la Selección sin figuras que ya no están y cuánta falta pueden hacer?

- Sin lugar a dudas son jugadores con mucha historia, pero ya no están más y hay que vivir la realidad. Lamentablemente, Keylor Navas ya no nos puede acompañar, pero hay alternativas y debemos empezar a ver el futuro y no vivir tanto del pasado.

"Queremos estar con la mayor lucidez posible para enfrentar a un rival de mucha calidad individual", dijo Claudio Vivas, sobre el partido del lunes próximo contra Brasil. (Albert Mar)

- ¿Qué es lo que más le gusta del trabajo de Gustavo Alfaro y qué hace falta?

- Lo más interesante que busco en todos los cuerpos técnicos y, obviamente, en el de Gustavo Alfaro es la dedicación absoluta. Ustedes (prensa), lamentablemente, por esa distancia que tenemos que tener siempre, no pueden ver todo, pero este es un cuerpo técnico que está 24 horas trabajando, con aciertos y errores porque acá nadie tiene la verdad. Yo también me equivoco algunas veces y no tengo problema en reconocerlo.

“El equipo viene entrenando en dobles turnos y lo que trata el cuerpo técnico es de darle posibilidad a todos los jugadores y por eso trajimos un tercer equipo de ocho futbolistas, sparrings, algunos de la Sub 20, quienes colaboran y ayudan en el armado de los trabajos tácticos, pensando en el primer rival, que es Brasil.

“En la mañana trabaja un grupo en cancha y el otro está en gimnasio, y en la tarde se invierten los roles. Tenemos un cuerpo técnico dedicado las 24 horas, como yo pretendo y merece la Selección”.