Celso Borges y Bryan Ruiz sacan la cara por la ‘Sele’ y acallan las críticas

Costa Rica vs El Salvador eliminatoria Celso Borges anotó y dio una asistencia frente a El Salvador. En la gráfica celebra con Yeltsin Tejeda. Fotografía John Durán (JOHN DURAN)

En su momento fueron los más criticados por su rendimiento en la cancha y por su edad, pero ante El Salvador sin duda se convirtieron en los grandes artífices de la victoria de la Selección Nacional, pues con sus anotaciones le dieron la vuelta a un partido que la Tricolor perdía 0-1, para triunfar 2-1.

Celso Borges y Bryan Ruiz, los grandes veteranos de Brasil 2014, sacaron la cara para que el conjunto patrio sume su primera victoria en la octogonal final y llegar a seis unidades.

“La victoria nos da confianza en lo que venimos haciendo. A veces uno necesita un resultado para que le termine de confirmar ciertas cosas y lo bueno que hemos hecho. El reponernos del 0-1, en otras circunstancias no nos reponíamos y eso es muy destacable. Nos confirma que podemos hacer bien las cosas. Ese penal lo he hecho 37.000 veces, sabía cómo debía de tirarlo y Bryan (Ruiz) me dio mucha confianza”, comentó Borges.

“En las eliminatorias a veces pasa. Te lleva a ser un poco más especulativo y escoger la opción más segura cuando tienes el balón Nos meten el gol y el equipo de pronto dice ‘suave, debíamos despertar y agarrar el partido de nosotros”.

Celso con la asistencia a Bryan Ruiz y su anotación de penal fue punto alto y son duda hasta el momento se jugó su mejor partido de la eliminatoria.

“La verdad son sensaciones muy bonitas. El gol se lo dedico a mi esposa, a mi familia que siempre me han apoyado. Ya tenía listo dónde iba a ir el penal, por ahí como dije Bryan me dio mucha confianza, me tranquilicé y respiré muy profundo para tomar la mejor decisión”, añadió el volante de Alajuelense.

‘Nos conocemos’ Por su parte, el capitán Bryan Ruiz le dio el empate al combinado patrio con un cabezazo, ante el servicio de Celso Borges y además siempre motivó a sus compañeros a no darse por vencidos.

“A Celso lo conozco desde hace muchos años y él también a mí. Dentro de las posiciones que estábamos jugando en el segundo tiempo, nos ubicamos un poco abiertos, tratando de ir a cerrar al segundo palo y cuando observé que iba a hacer el centro yo me preparé. El centro fue perfecto y pude lograr cabecearla para lograr el empate”, comentó Ruiz.

“La verdad quiero felicitar a todo el equipo por el gran esfuerzo, pero principalmente a Celso (Borges) que para mí fue el jugador del partido después de su gran desempeño en el compromiso, así como la anotación y la asistencia. Muy bien por él”.

En cuanto al próximo partido ante Estados Unidos, el miércoles como visitantes, el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018, adelantó que no será nada sencillo, por los resultados que se dieron este domingo.

“Está va a ser una eliminatoria muy difícil. Este domingo Panamá le ganó a los Estados Unidos (1-0), tal vez muchos no pensaban que iba a ser así, por lo que sin duda la clasificación va a ser cerrada. Nosotros no vamos a poner excusas, tenemos que ganar todos los partidos de ahora en adelante y seguir puntuando y sumando puntos de visita”, enfatizó Ruiz.

“Tenemos que ser mejores de lo que presentamos como visitantes ante Honduras. Estados Unidos después de esa pérdida viene en una posición que sabe que tiene que ganar y no puede dejar puntos en casa, por lo que debemos jugar con esa presión de ellos y si continuamos sumando fuera vamos a ir por buen camino”, enfatizó Ruiz.