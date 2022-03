Canadá perdió su amuleto en Aduanas del Juan Santamaría y el invicto en el Estadio Nacional

La espada fue resguardada por la aduana costarricense y se le entregó el jueves por la noche, cuando Costa Rica ya ganaba 1-0. Ministerio de Hacienda

Una espada con estilo medieval y la inscripción Qatar 2022 en su empuñadura era el amuleto de la suerte de la Selección de Canadá, la cual había llevado orgullosamente a todos los países que participan en la octogonal de la Concacaf, en los cuales no había conocido la derrota.

Sin embargo, por disposiciones de la aduana en Costa Rica y las regulaciones que rigen el tipo de armamentos que pueden ingresar a nuestro país, la espada se quedó retenida en la aduana y hasta allí llegó el invicto de los canadienses, que perdieron 1-0 ante Costa Rica.

El arma que acompañó a la escuadra canadiense para el duelo frente a Costa Rica, viajó con ellos en el avión privado que trasladó al cuadro norteamericano, sin embargo, el miércoles cuando arribaron al aeropuerto Juan Santamaría, por disposiciones de la aduana en suelo patrio, no pudieron ingresar su amuleto.

La negativa para el ingreso de la espada la confirmó a La Nación el Ministro de Hacienda, Elián Villegas, quien indicó que al considerarla un arma no tenía permiso para desalmacenarla.

“La aduana no la dejó entrar porque se considera un arma, entonces ese fue el criterio que aplicó la aduana para que no ingresara al país, como parte de equipaje, debido a que deben hacer un proceso aparte y por esa razón se les dijo que no podían ingresarla a territorio nacional”, aseguró Villegas.

Los supersticiosos pensarán que eso fue determinante.

Canadá no las tuvo todas consigo en el partido. Muy temprano fue expulsado en la primera parte el jugador Mark Kaye, tras golpear a Johan Venergas.

La diosa fortuna también le dio la espalda en el complemento, cuando en el minuto 72, en un cabezazo de Tajon Buchanan, la pelota pegó en el horizontal caprichosamente y en el contra remate salió desviado, en una de las más claras opciones para los visitantes.

O bien en el 87′, cuando Jonathan David remató nuevamente de cabeza y su envío quedó en el vertical de mano izquierda del arquero Keylor Navas, milagrosamente, salvándose el cuadro patrio.

El arma quedó en custodia de la aduana ante la sorpresa y el enojo de los canadienses, que no entendían la negativa, pues era solo de colección y a su criterio no representaba ningún peligro.

A eso de las 9 p. m. de este jueves, se les entregó para que la documentaran y así pudieran llevarla de vuelta a su avión. Quizás para ese momento ya era muy tarde, pues la Selección Nacional ganaba 1-0 con anotación de Celso Borges.

Los canadienses durante la eliminatoria no habían conocido la victoria, con siete triunfos y un empate. Llegaron al Estadio Nacional como el equipo más goleador con 19 anotaciones a favor y solo cinco en contra, pero cayeron por primera vez en la eliminatoria, lo que le permitió a la Tricolor desplazar a Panamá de la cuarta posición de la fase clasificatoria y quedar en zona de repechaje.