Bryan Ruiz se desahoga por el dolor que le provocan las críticas sin fundamento

Bryan Ruiz es capitán de Costa Rica desde 2010. (Jose Cordero)

Bryan Ruiz no tiene claro qué ha sucedido en el actual proceso eliminatorio, tampoco le hace mucha mente, sin embargo es enfático en que le han dolido las críticas que ha escuchado en el camino a Catar 2022, sobre todo las que han recibido él, Keylor Navas y Celso Borges.

El capitán del cuadro patrio habló en exclusiva con La Nación, en una conversación de media hora que se lleva a cabo en la víspera de los vitales encuentros eliminatorios frente a Canadá, El Salvador y Estados Unidos, partidos que le darán a Costa Rica vida o lo enterrarán en el camino a Catar 2022.

Bryan explicó que siempre se ha entregado al máximo y que a veces ha llegado a cuestionarse ¿qué hizo para merecer lo que llama crítica sin fundamento?

“Es que sí me duele porque son cosas sin fundamento, y me duele por eso. Si usted le pregunta a la gente o la prensa ¿qué ganamos nosotros yendo a la Selección ahora? Si ya fuimos a dos mundiales, estuvimos en el mejor de Costa Rica en la historia. Nosotros en la actualidad vamos a la Selección sabiendo que lo único que podemos ganar es la crítica, porque si no clasificamos va a ser culpa de nosotros tres no sé por qué... Si clasificamos dirán que es normal... Por ahí va lo mío”, explicó.

“Sí duele porque uno no entiende por qué se da, pero si me pongo a hacerle caso a todas esas no podría vivir mi vida. Yo intento hacer las cosas lo más profesional posible, entendiendo que hay gente mala en el mundo y en nuestro ambiente también”, agregó.

El futbolista de Alajuelense contó que él hace caso omiso a lo que se dice, pero es consciente que su círculo cercano sufre con lo que en ocasiones se dice.

El ‘10′ confesó que en el actual proceso un momento en el que él vio a los suyos afectados fue cuando lo llamaron ‘motivador’, porque jugaba poco y se soltó el rumor que Ruiz únicamente iba al equipo patrio para motivar al resto.

“Si me llegó ese comentario, pero me dio risa. Sinceramente me dio risa, yo sé que la familia es la que más lo sufre cuando pasan esas cosas... Mi esposa, mi abuelo, mi mamá. Pero al final si son cosas sin fundamento no veo por qué darle tanta pelota a eso. Si fuera una crítica fundamentada pues todo bien, yo no me voy a molestar; pero en ocasiones critican y dicen que uno está bajo de ritmo pero yo no veo estadísticas, no veo minutos jugados, no veo nada, entonces cuando hay comentarios o críticas que no van por ahí pues no doy importancia”, pronunció.

El mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 insistió en que en esta etapa de madurez él no ha entendido cuál es el afán de sacrificar a varios veteranos del plantel Tricolor.

“De mi parte yo creo en la Selección, sé cuál es mi posición e intento que todo salga de la mejor manera posible. Respecto a los comentarios pues sí molestan, pero es que yo no entiendo qué es lo que la gente puede tener en contra mía... Yo qué he hecho para que haya periodistas y aficionados que hablen en contra mía, yo solo he intentado ser profesional y dar lo mejor”, enfatizó.

“Cuando salen cosas como que tenemos secuestrada la Selección, yo no entiendo en que se fundamentan, y cuando uno pregunta ¿quién dijo? No tienen un fundamento ni siquiera medio cierto, entonces no entiendo, entonces yo hago caso omiso a menos de que sea algo demasiado fuerte en contra de uno”, finalizó.

El futbolista profundizó en que jamás tomará como motivación los comentarios en su contra.

“No, no para nada. Yo sinceramente no me inspiro en eso, yo confío en mis capacidades, cuando yo me retire es porque yo así lo decidí, no por comentarios o por situaciones que no tienen fundamento de gente que no lo conoce a uno. Entonces mi intención no va por ahí, al contrario va por lo que yo puedo hacer y la gente que me apoya, además de ayudar a la Selección a estar en otro Mundial”, concluyó.

Bryan comenzó este lunes los entrenamientos bajo el mando de Luis Fernando Suárez, con mira a esa triple fecha que tendrá los duelos definitorios a final de mes.