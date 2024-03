Bryan Ruiz no podía dejar solo a Celso Borges en un momento duro

La decisión de Celso Borges de renunciar a la Selección Nacional no es una reacción propia de verse excluido una vez más en una convocatoria de Gustavo Alfaro. El propio futbolista confesó que es algo que comenzo a premeditar desde hace varios meses.

Durante este tiempo lo habló con su familia y con sus amigos más cercanos, con hermanos del fútbol, como Bryan Ruiz. Claro está, una cosa era pasar de la intención a decidirse. Y cuando lo hizo, el siguiente paso era cuestión de ponerle fecha y hora.

Celso Borges llegó a la práctica de Liga Deportiva Alajuelense en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares. Cuando fue el momento oportuno, se acercó al asistente de Alexandre Guimaraes y le dijo que era el día y que lo haría en vivo, en el podcast ‘Celso y Guima’.

“Yo sentía que de cierta manera alguien tenía que estar con usted y cuando hablamos en la mañana después de exigirle mucho en el entrenamiento, me dijo que venía solo. No quería dejarlo solo en un momento así, porque es importante estar con alguien y ante la situación de no poder estar con Guima, por razones obvias, creo que era importante que estuviera con alguien”, relató Bryan Ruiz cuando los dos explicaron por qué estaban ahí juntos.

Celso le dijo a Bryan que no quería molestarlo, pero para el excapitán de la Selección Nacional no era molestia. Más bien él sentía la necesidad de estar ahí para lo que necesitara en ese instante que sabía que no sería fácil.

Hubo momentos en los que la presencia de Ruiz fue determinante para Celso, como cuando le aplaudió tras leer esa carta de despedida y se levantó de la silla para darle un abrazo, ese quizás anhelaban darle sus padres o su esposa en ese instante.

También pasó en un momento en el que ya casi no le salían las palabras a Celso y Bryan dijo: ‘Mejor hablo yo’.

“Es mejor estando bien acompañado, lo quería hacer solo, pero más bien muchas gracias por aceptar. Sé que comió y se bañó apresuradamente en el CAR y para mí significa bastante”, relató Celso Borges.

Recordó que Bryan le preguntó que cómo se sentía y lo primero que le dijo fue: “Estoy aliviado”.

”Estoy triste, por supuesto que estoy triste, pero estoy como con esa sensación de que lo dimos todo, hicimos todo lo que teníamos que hacer”.

A partir de ahí, empezó un diálogo entre ellos, cargado de anécdotas, pero esperanza en que la generación actual y las que vienen lo harán mucho mejor que ellos en la Selección Nacional.

Bryan: —¿Se acuerda el partido contra El Salvador que íbamos perdiendo y que hubo un penal a favor de nosotros cuando íbamos 1-1?

Celso: —Sí, me acuerdo muy bien. Eso es interesante. Bueno, usted había metido el primero.

Bryan: —Sí, se lo quiero recordar porque eso también es parte de lo que la gente tal vez no sabe y es importante que sepan esas cosas. De la confianza que uno le puede dar a un jugador.

Celso: —Y viendo sobre todo, de quién viene, verdad. Entonces le hacen a Ortiz el penal y... ¿Cómo fue? ¿Yo fui donde usted, o usted vino donde mí?

Bryan: —Estábamos ahí juntos. Y voy a contarla yo, ya que Celso no se acuerda.

Celso: —Sí, tengo prematuro Alzheimer.

Bryan: —1 a 1 contra El Salvador en la eliminatoria para Qatar y Celso era el que mejor estaba tirando penales en ese momento. El empate lo había hecho yo y Celso me dice: —‘Flaco, ¿lo tira usted?’ y yo agarré a Celso casi que de la cara y le dije: —‘Vea Celso, si usted no se siente con confianza yo lo tiro, pero usted es el que mejor tira penales’. Yo eso le inyectó a Celso una motivación...

Celso: —Ahí ya quedé (motivado)...

Bryan: —‘¡Sí, sí, sí!’ dijo... Y tiró un penalazo. También es parte de que hay que darle confianza al jugador.

Celso: —Que todos tenemos dudas al final, por más experiencia, por más partidos, por más todo, llega el momento en el que uno necesita de alguien que le diga: —‘Usted puede, usted puede hacerlo’. Y de hecho, el penal fue increíble. Fue arriba.

Bryan: —Lo adivinó el portero, pero no le iba a llegar nunca.

Celso: —Como los habíamos practicado y hay un montón de historias, como la que yo he contado, cuando Keylor me dice lo del portero de Grecia que se movía mucho y que me enseñó que se movía siempre para un lado y al final termino tirándolo al medio.

Bryan: —Viajes infinitos, historias infinitas.

Celso: —Uno no iba a llegar nunca parecía (ríe...). Pero ha sido un camino lindo por eso, Flaco, porque aparte nos hemos recuperado de los errores que a veces comete uno y más bien no nos hemos dejado vencer por eso. Lo del 2010 fue duro para todos.

”Nos encontramos todos para ir a la Selección al 2014 casi sin ningún referente, sin nada y nos costó encontrar la dinámica para ver cómo podíamos sacar eso adelante y el grupo se hizo fortísimo. Ojalá no se tenga que pasar por eso para poder encontrar una dinámica dentro de un grupo y que pueda ser sólida. Ojalá que eso no pase. Esa fue la situación con la que nos encontramos aquella vez”.

Bryan: —El jugador también tiene que entender un poco que aquí estamos de paso y hay que intentar estar de paso la mayor cantidad de tiempo posible, porque no es estar de paso dos partidos y después bajo el nivel. No, sino que hay que intentar ser constantes y la constancia que ese grupo tuvo y que usted tuvo, porque estamos hablando de usted hoy, fue increíble durante muchísimos años.

”Así que llega el momento de decir ya es el fin. Tal vez uno quisiera más, pero la etapa se tiene que ir cerrando. Y la cierra de una manera en la que todavía tiene fútbol, que en la Liga le va a costar mucho más por el entrenador que vino...”.

Celso: (Risas...).

Bryan: —Porque tiene que demostrar todavía más.

Celso: —El doble, claro.

Bryan: —Pero tiene todavía la capacidad para hacerlo, estoy seguro de que lo va a hacer y nada más decir que se agradece a la Federación por todo lo que hizo, ojalá que siga creciendo la Federación por mejorar y que los jugadores sigan creciendo. Es importante que la Federación trabaje de buena manera.

Celso: —Sí, el agradecimiento a la Federación y sobre todo, como yo dije, dar esa antorcha a los jóvenes que ahora vienen haciendo sus primeros pasos en Selección, precisamente porque no hay mayor satisfacción de que a uno también lo superen. De uno sentirse que pudo incidir en la superación de la carrera de muchos jóvenes. Esta cuestión de estar menospreciando los logros o de estar tirando para abajo el progreso para mí es contraproducente con todo lo que es en el país.

”Entonces, ojalá que primero tienen un reto ahora contra Honduras, que yo sé que lo van a hacer muy bien y que lo van a ganar y luego para lo que viene del Mundial, que también, ojalá que puedan clasificar, que lo puedan hacer todavía mejor y que sus carreras despeguen. Hay algo muy bonito en la carrera de uno que es también ver cómo uno jugó con ciertos futbolistas y que después despegan”.

Bryan: —Ojalá estar en ese Mundial y posiblemente estemos nosotros en la gradería, con la camiseta de la Selección apoyando, deseando que todo salga bien, como se ha visto muchas veces. Como en el Mundial de 2014, con Guima que jugó el del 90 y ver lo que se estaba haciendo y verlo celebrar con usted.

”Yo sé que es un vínculo diferente, pero así toda la afición y muchos exjugadores seguramente también lo vivieron de esa manera. Eso es lo de nosotros también y ojalá se pueda superar, se pueda llegar ahí, porque la alegría de nosotros como afición ahora va a ser la misma”.

Celso: —Va a ser la misma. Y pues eso, de mi parte no hay mucho más. Flaco agradecerle por venir acá, por acompañarme en este momento y a todos los que están ahí, viéndonos, muchas gracias por todo, por el entendimiento, por el apoyo. Se cierra una etapa, con un nudo en la garganta. Se cierra y estoy también contento de dejar esa parte y de dedicarme exclusivamente a mi club, a Liga Deportiva Alajuelense.

Bryan: —Un placer la invitación, ojalá que este sea el final de algo increíble, pero también el inicio de otras cosas positivas, porque se cierra una etapa y se van a abrir otras, ahora concentrándose 100% en la parte de equipo. Ya veremos cuánto tiempo más juega, cuánto tiempo más decide usted jugar, porque usted es el que decide, usted es el que sabe cómo se siente.

”Y estoy seguro de que en el ámbito del fútbol nos va a ayudar muchísimo durante muchos años. Ahora como jugador, pero la preparación que ya tiene y que sigue teniendo para cuando termine su carrera en unos años, como le digo, usted es el que decide y esa experiencia va a ser importante para el fútbol de Costa Rica”.

Celso: —Muchas gracias Flaco, siguiendo el ejemplo de gente como ustedes tampoco es tan difícil.

Bryan: —Usted es un amigo y un hermano que deja el fútbol. Así que muchas gracias.