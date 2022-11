Bryan Ruiz lanza una promesa a sí mismo en medio de nostalgia e ilusión

En su último partido con la Selección Nacional, en la Joya de La Sabana, el capitán Bryan Ruiz no pudo ocultar sentirse nostálgico. Por momentos le brillaban los ojos de felicidad, recordando los grandes pasajes. Por otros lapsos parecía desde ya echar de menos esos juegos que no volverán.

Fue levantado en el aire por sus compañeros, recibió una camisa con el 10 en la espalda y la inscripción de “Capi”, y acompañado por su familia se despidió de los aficionados en una noche memorable.

Pero también envió un mensaje a sus críticos, a aquellos que aseguran que no debió ser tomado en cuenta por el técnico Luis Fernando Suárez en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

“Fue una noche muy emotiva, fue una fiesta de principio a fin y por dicha el marcador en la cancha se vio reflejado con el trabajo que hicimos. El Estadio Nacional fue mi casa. Tengo mucha nostalgia y tristeza, hay muchos buenos recuerdos.

“Le agradecemos a la Federación lo que hicieron por nosotros, donde compartimos con nuestra familia antes de viajar al Mundial”, añadió Ruiz.

Sin mencionar nombres, también tuvo palabras en torno a lo vivido por Johan Venegas, silbado por un sector de la afición. De paso recordó que su propia convocatoria no es del agrado de todos.

“Es muy importante estar unidos en este momento. No importa quién esté en la convocatoria o quién no esté. Debemos apoyarnos incondicionalmente y unirnos porque estamos jugando por todo un país, por el cual deseamos hacer el mejor papel posible”, agregó Ruiz.

“Sé lo que puedo aportar” Copiado!

Los buenos momentos en La Joya de La Sabana no pasaron desapercibidos y recordó los grandes acontecimientos que por siempre quedarán en su memoria.

“Fueron muchos años en la Selección. Recuerdo el partido inaugural y las eliminatorias mundialistas. Este estadio fue nuestra fortaleza, donde solo perdimos dos partidos eliminatorios. Para mí, el mejor gol que anoté aquí fue ante México (rumbo a Brasil 2014). Fue muy bonito y siempre lo voy a recordar”, relató Ruiz.

El Capi también habló sobre aquellos que no creen que su convocatoria sea merecida y defendió tener un lugar en los 26 jugadores que asistirán a Qatar 2022.

“Sé que hay medios de comunicación y personas que no han estado de acuerdo en mi convocatoria. Respeto su opinión, pero no la comparto. Siento que puedo aportar al grupo no solo desde el camerino o el banquillo. Sé lo que puedo dar, estoy seguro de lo que puedo aportar y me parece que será el técnico el que defina al final cuál será mi rol en los partidos”, puntualizó Ruiz.

Sobre el grupo que estará en Qatar 2022, el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 admitió que tiene un gran reto por delante, pero confía en lo que puedan dar sus compañeros en esta nueva aventura, a pesar de compartir un grupo muy difícil con España, Japón y Alemania.

“Este grupo tiene mucha química, es un grupo diferente y es por virtud del técnico Luis Fernando Suárez. Queremos apuntar a lo más alto en el Mundial. Sabemos que no es fácil, pero confiamos en poder cumplir con los objetivos y darle una gran alegría a la afición que siempre confío en nosotros y nos apoyó muchísimo, cómo esta noche”, declaró Ruiz.