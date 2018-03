"Personalmente me siento satisfecho, me gusta. De las producciones de New Balance una de las que más gustó, incluso a jugadores, es la roja de Copa América, una camisa sobria que representaba mucho de lo que pasó en Italia 90. Analizamos y pensamos que en Rusia lo mejor es con una sobria, no es que una persona se le ocurrió poner una tela roja, cada uno de los detalles tiene una explicación", expresó la cabeza de la Fedefútbol.