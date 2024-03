Beso de Gustavo Alfaro es tendencia en redes sociales

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, protagonizó un gesto que ha generado gran atención en las redes sociales.

Al término del partido en el que Costa Rica venció 3-1 a Honduras en Frisco, Texas, asegurando así su clasificación a la Copa América, Alfaro expresó su alegría por el triunfo. Inmediatamente después de finalizado el encuentro, abandonó el banquillo y se dirigió al campo para felicitar y abrazar a los jugadores por su desempeño.

Una vez fuera del terreno de juego y a punto de ingresar al túnel que conduce a los vestuarios, el entrenador se detuvo para saludar a un grupo de aficionados presentes en las gradas. Fue en ese momento cuando Alfaro tomó una bandera de Costa Rica y le dio un beso, un gesto cargado de emoción y simbolismo.

Gustavo Alfaro y su beso a la bandera de Costa Rica pic.twitter.com/7f64wYsl2o — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 24, 2024

“Se ganó mi corazón”, “Este mae sí sabe lo que hace”, “Lechuga de mi vida”, “Como confío en el profe”, “Me encanta ese gesto, excelente”, fueron parte de los comentarios que tiene la publicación de Tigo Sports en X.

Al ser abordado por los medios en la conferencia de prensa posterior al partido, Alfaro compartió sus emociones, especialmente tras las críticas recibidas luego de las derrotas en sus primeros encuentros al mando del equipo nacional, en especial contra Panamá.

Gustavo Alfaro está feliz por el pase de la Selección de Costa Rica a la Copa América

“¿Ustedes creen que me gusta cómo nos ganó Panamá? Yo sentí un dolor en el orgullo, en mi vida me pasó eso y me lo comí para adentro, pero les pido que me critiquen a mí, que tengo más de mil partidos dirigidos y no tengo problema para absorber críticas”, expresó el entrenador, quien solicitó apoyo para los jugadores que se abren camino en la Selección.

Alfaro considera la victoria frente a Honduras como un paso adelante para el equipo, reconociendo tanto los aspectos positivos como los negativos del encuentro.

“Hay escenarios que no queremos pasar, como responder ante una desventaja en el marcador, como ocurrió con el golazo de Chirinos (Michaell). Sin embargo, el equipo, a pesar de su falta de experiencia o inmadurez, mantuvo su estilo de juego”, comentó Alfaro sobre el desempeño del equipo durante el partido.