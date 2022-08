Ausencia de guardameta Sharon Corrales en Mundial Sub-20 sigue siendo un tema controversial

La guardameta Sharon Corrales milita en el América de Cali, en la Liga Profesional de Colombia. (América de Cali)

Al acabarse el Mundial Femenino Sub-20 para la Selección de Costa Rica, la ausencia de la guardameta Sharon Corrales sigue siendo un tema controversial.

Las ticas encajaron 13 goles en los partidos contra Australia, España y Brasil. En los tres juegos, Génesis Pérez, de 17 años, fue titular.

Cuando el seleccionador José Catoya dio la lista final de las 21 elegidas para ser las anfitrionas de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022, llamó la atención la ausencia de Sharon Corrales, quien milita en el América de Cali.

Ese día, el venezolano español dio su verdad sobre lo sucedido con la arquera, que parecía algo insólito, porque estuvo en los días previos del trabajo en los microciclos.

“Me comentó que tenía que arreglar un visado de trabajo en Colombia, perfecto. Le dije: ‘Vas, arreglas el caso y me comunicas cómo estamos para convocarte’. Les voy a ser sincero, al día de hoy no he recibido ninguna respuesta”, afirmó Catoya el 26 de julio.

A raíz de eso, la propia Sharon Corrales indicó al día siguiente en La Teja que todo se debió a un problema de comunicación.

“Me dieron la visa de manera electrónica porque se suponía que esa semana me llegaba convocatoria para irme, fue lo que yo entendí, es lo que según yo quedó hablado allá (en Costa Rica) con el profe. Veo que empiezan a llegar las convocatorias de todo mundo, no llegó la mía y qué es lo que uno como jugador dice, ‘bueno, debe ser que algo no les gustó, no trabajé como ellos querían y ya’”, indicó la arquera de 19 años.

Tras cada partido de la ‘Tricolor’ en el Mundial Femenino Sub-20, los aficionados en redes sociales hablaban mucho sobre la ausencia de Sharon Corrales. Y al acabarse el Mundial para las ticas con tres derrotas de escándalo, el tema saltó a la palestra una vez más.

¿Le queda un sinsabor porque un malentendido prive a una jugadora que está en un nivel profesional, que juega en Colombia y que allá está en cuartos de final? Fue una pregunta directa para José Catoya.

“No, para nada. Antes de yo hacer una escogencia hago muy bien los análisis. No me queda ningún sinsabor, hice lo que hice, se llamó, pasó lo que pasó, pero si quiere que vayamos más a profundidad estamos con una arquera (Natalia Giraldo) que en el América de Cali jugó veinte partidos en la Liga de Colombia. Ella (Sharon Corrales) jugó seis y en el sexto fue expulsada, en el minuto 26″, respondió Catoya, una vez que las ticas se despidieron del Mundial.

Además, dijo: “Y cuando jugó es porque la arquera titular del América de Cali estaba convocada con Colombia, en el Suramericano Sub-20 y es la arquera que está aquí en el Mundial con Colombia, que es la titular del América de Cali. Son muchos factores. La continuidad y todo eso son cosas que son importantes”.

José Catoya se mantiene firme en que su determinación de no llamarla más fue la correcta por la situación que se presentó.

“Cuando ella me lo plantea a mí, ella necesitaba su futuro, porque necesitaba arreglar su visa. Por eso es que yo le digo: ‘Cuando esté lista, usted me avisa’. Y no vino la llamada de vuelta. ¿Cómo hago? Si tú tienes el interés, llamas, me entiendes. Te pongo el caso, el América de Cali me dice: ‘Tienes el pasaporte listo y me avisas, llamo de una”.

La posición de Corrales es que ella no tenía que llamarlo porque él es el entrenador y es quien toma las decisiones. Sin embargo, él insiste en que quedaron en que la portera debía avisarle.

“Estaba arreglando un problema de visa. La llamo ahorita para que me diga a la semana no puedo y cambio boletos... Me entiendes por qué le di la potestad”, recalcó José Catoya.

El Mundial Femenino Sub-20 se acabó para Costa Rica y Sharon Corrales no fue parte de la cita, una ausencia que sigue dando de qué hablar.