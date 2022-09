A Kendall Waston no le importa que lo califiquen de loco por su meta para el Mundial

Kendall Waston vive un año 2022 único para él, y el buen momento que pasa en Saprissa lo trasladó a la Selección, donde no solo destacó frente a Uzbekistán por participar en la acción del primer gol, sino con su especialidad, de cabeza, le dio la victoria a la Tricolor.

Los cuatro goles que tiene con Saprissa en el campeonato los hizo de cabeza y por esta vía le dio el triunfo a la “Sele”, algo que dejó muy contento al “Gigante”, a quien no le importa que lo traten de loco.

¿Pero por qué a Kendall le podrían decir que está loco?, porque Waston vuela alto con sus metas de cara al Mundial de Qatar.

Kendall Waston espera que en el mundial, la Selección se lleve el cetro de campeón del mundo.

“Queremos ir al Mundial con el objetivo de ser campeones. Muchos dirán que somos locos o lo que sea, pero esa es nuestra mentalidad y nuestro pensamiento, la meta es llegar a lo último, ser campeones”, dijo Kendall al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

De la conquista al minuto 93, cuando el partido estaba por finalizar, Kendall opinó que muchos compañeros le ayudaron a sacudir las redes.

“Gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar para el gane, pero no hubiera sido posible sin la gran asistencia de Zamora (Álvaro) y el bloqueo de otros compañeros que estuvieron involucrados. Me tocó a mí meter ese tanto, pero es un gol de todos y es satisfactorio que pudimos cerrar la gira de buena manera. Álvaro Zamora y yo tuvimos buena conexión, me conoce bien y bastó una mirada para que lanzara el balón donde lo puso”.

Kendall Waston dijo que el objetivo y pensamiento en la Selección de Costa Rica está claro, quieren ser campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Waston añadió que la campaña hasta el último minuto que adoptaron en la Federación se hizo realidad en la Selección.

“Es un lema que lo hemos adoptado y no vamos a dejar de creer, siempre está esa garra, esa pasión que hasta el último minuto lo vamos a dar todo. Se dio frente a Uzbekistán y ganamos en el último minuto y a mí me encanta dar todo y más con la Selección, que más honor y orgullo que cuando uno se pone la camiseta de la Selección”.

Para el defensa el orgullo fue doble porque actuó como capitán en el choque contra los uzbekos.

“Me correspondió ser el capitán y Bryan me dio el respaldo y ser capitán fue impresionante para mí”.

Sobre la gira con dos compromisos de fogueo contra Corea el viernes anterior y este martes contra Uzbekistán, Waston la calificó de positiva.

“Se aprovecharon los dos partidos y todos tuvimos participación y eso es muy bueno porque sumamos minutos y el profesor pudo ver a los jugadores disponibles en las diferentes posiciones.

La actitud en ambos partidos fue muy buena, siempre creímos que podíamos hacer buenos partidos. Tuvimos lapsos de alguna dificultad, pero conservamos la calma y siempre con la fe puesta de que se pueden hacer bien las cosas”.