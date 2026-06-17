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¿Se salvó Lionel Messi de la tarjeta roja? Esto dice Greivin Porras, analista arbitral (video)

El capitán de Argentina cometió una falta que para muchos en redes sociales era de roja

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Por Milton Montenegro
Lionel Messi anota de penal en el partido amistoso de Argentina ante Islandia, previo al Mundial 2026.
Lionel Messi está encendido en el partido contra Argelia, donde ya marcó dos goles. (TODD KIRKLAND/Getty Images via AFP)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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