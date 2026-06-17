¿Se salvó Lionel Messi de la tarjeta roja? Esto dice Greivin Porras, analista arbitral (video)

Lionel Messi está encendido en el partido contra Argelia, donde ya marcó dos goles.

Al cierre del primer tiempo entre Argentina y Argelia, Lionel Messi colaboró en la marca, pero lo hizo con falta y en las redes sociales, muchos consideraron que debió ser expulsado.

Fue un golpe o un planchetazo de Messi contra Aissa Mandi. El defensor central de Argelia tenía el esférico en posesión y fue Messi quien llegó para apretarlo. En su afán por recuperar la posesión del balón, el volante argentino cometió la falta, pero el VAR ni apareció.

“Sí hubo una falta, fue parte de la disputa del balón, pero no hubo violencia, tampoco una acción brutal. Lo que hizo el árbitro polaco fue correcto, al sancionar la falta”, dijo Grevivin Porras, analista arbitral.

La tarjeta roja que le han perdonado a Messi es una vergüenza eh. Vaya escándalo tú.pic.twitter.com/jnK87C6RkH — gam (@mbafraaude) June 17, 2026

Porras recordó que antes de esa jugada, Messi participó en otra jugada donde golpeó por detrás.

“Ninguna de las dos era para roja, es más, ni para amarilla. No lo amonestaron y de hecho, en el primer tiempo no hubo amonestación, a nadie le mostraron la amarilla”, añadió Greivin, quien siguió con la polémica jugada.

“Sí lo golpea, pero en mi opinión está bien interpretada por el árbitro polaco y solo sancionó, y no es porque sea Messi, pero a este nivel los árbitros son muy comedidos con las tarjetas”, destacó Greivin Porras.

Al minuto 66, Argentina le está ganando a Argelia con un doblete precisamente de Messi