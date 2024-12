José Giacone da una noticia que tranquilizará a los morados

La gran duda de la afición del Deportivo Saprissa es si el guardameta Esteban Alvarado puede jugar el próximo viernes contra San Carlos. Alvarado salió lesionado el domingo anterior ante Santa Ana. Solo jugó 27 minutos debido a un golpe en el muslo y un corte en la rodilla derecha que necesitó algunos puntos de sutura.

José Giacone atendió a la prensa en el Media Day organizado por la Unafut y se refirió a la semifinal ante los norteños.

- ¿Para el partido puede contar con Esteban Alvarado, David Guzmán y Mariano Torres, quienes estaban en recuperación?

- Vamos a contar con Esteban (Alvarado) y David (Guzmán). Mariano todavía no, a él le falta un poco.

- ¿Qué piensa del estado de la cancha del Estadio Carlos Ugalde?

- La cancha tiene sus particularidades y de ninguna manera va a ser una excusa. Vamos a estar preparados para enfrentar la serie en esa gramilla. Llevamos un plan de juego establecido y esperamos ejecutarlo de la mejor manera.

- ¿En qué momento le llega la semifinal? ¿Cómo está Saprissa?

- Estamos bien, fuertes a lo interno. En el camerino se ve un gran ambiente. Venimos con dos meses de trabajo y el equipo ha agarrado bien la idea de juego. Estamos conformes con la disposición del equipo para encontrarse cómodo con la idea de trabajo.

- ¿Qué tanta falta le ha hecho Mariano Torres en los últimos juegos? ¿Ha tenido que adaptar al equipo debido a su ausencia?

- Mariano es un jugador muy importante dentro del andamiaje del equipo, pero tenemos compañeros que, con otras características, los adaptamos para que el equipo funcione y tenga el balance necesario. Ahí fuimos sacando la tarea ante la ausencia de algunos jugadores importantes y esperamos tenerlo para el partido de vuelta. Es claro que el partido que tenemos en San Carlos es muy difícil, respetamos a San Carlos, pero somos optimistas con nuestras posibilidades.

- ¿Cuál es su posición con Mariano Torres, quien termina contrato? ¿Recomienda su renovación?

- Sí, me gustaría que renueve. Es un jugador que es líder en el campo de juego y en el camerino. El grupo le tiene confianza. Es muy importante y tiene todo mi apoyo para renovar.

- ¿Qué le afectaría a Saprissa de la cancha de San Carlos?

- El terreno no permite el juego por bajo porque está muy duro. Doy las características, no me excuso. El campo posee un desgaste importante y es difícil dominar el balón. Pienso que se requiere otra disposición táctica, otro plan de juego para actuar ahí. Debemos adaptarnos a las diferentes características que nos vamos a encontrar.

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, atendió a los medios de comunicación en el Media Day que organizó la Unafut. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Se sienten favoritos?

- Nosotros, como equipo grande que somos, siempre apostamos por el campeonato, por dar lo máximo. No sé si el público nos ve como favoritos, pero no está en mi cabeza ese análisis. Lo que está en mi cabeza es jugar la serie y me siento muy optimista porque veo al equipo metido, a los jugadores comprometidos, y eso me llena de motivación.

- ¿En estas semifinales, la de ustedes contra San Carlos es la serie más pareja?

- Cada serie es algo diferente y tenemos gran respeto por San Carlos. Al rival se le nota el tiempo de trabajo con Luis Marín, se conocen bien y tienen un funcionamiento bien definido. Nosotros hemos hecho un plan de juego y buscaremos nuestras posibilidades. Confiamos en nuestras cualidades para sacar la serie.

- ¿Cuál es la realidad de jugadores que no han tenido tanta participación con usted, como Youstin Salas y Kliver Gómez, quien se marcharía a Puntarenas?

- Todos compiten por un lugar. La decisión de integrar la planilla de 18 para cada partido tiene que ver con lo que yo considero su rendimiento. Si no han jugado es porque hay otro compañero que está en mejor nivel. Todos son buenos jugadores, pero, en este momento, hay compañeros que están mejor y por eso la toma de decisiones.

