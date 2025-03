Saprissa vs. San Carlos: Hora, canal y todo sobre el debut de Paulo César Wanchope con los morados

Paulo César Wanchope palpita el debut como nuevo entrenador del Deportivo Saprissa. Está con ganas de que llegue el momento, se siente ilusionado, optimista y con un deseo enorme de empezar con el pie derecho para darle solo alegrías a los aficionados morados. El estreno de Paulo y Gilberto el “Tuma” Martínez es esta tarde a las 3 p.m., cuando Saprissa reciba a San Carlos. Es un juego en el que los tibaseños no tienen otro camino que llevarse la victoria a como dé lugar. El equipo saprissista está fuera de la zona de clasificación, es sexto con 15 puntos, a 10 de distancia de los punteros Herediano y Puntarenas, que poseen 25, pero a solo dos del Cartaginés, que es cuarto con 17. Usted puede ver este partido en vivo por las señales de FUTV y Teletica Canal 7.

“El reto es muy grande y estamos preparados para enfrentarlo de la mejor forma y potenciar al equipo. Por eso yo venía tranquilo. En el seno familiar y algunos amigos me decían ‘pero cómo’ y ‘qué presión’. Pues sí, eso es. Eso es propio de un equipo grande, un equipo ganador, y por eso Saprissa es Saprissa, por esa exigencia de la gente, porque tampoco abandonan, porque en los momentos complicados están ahí, apoyando, pero al mismo tiempo con mucha exigencia”, dijo Paulo en el programa Los Saprissa. La primera expectativa con Wanchope en el banquillo no solo es ver si logra empezar con un triunfo, sino también observar qué retoques le hará a la alineación. El timonel ya anunció la primera variante.

“Kendall es defensa, y ese será su puesto número uno. Es un jugador que, ante una emergencia, lo ha hecho bien como ‘9′. Sin embargo, de inicio, siempre lo he conocido como defensa. Así jugó en su carrera internacional y en la Selección también”, opinó Paulo César cuando, en su presentación, le preguntaron dónde jugará Kendall Waston. Recordemos que José Giacone, anterior timonel, lo usó como centrodelantero, y hasta el mismo Sergio Gila, gerente deportivo del club, dijo que planificaron la pretemporada para que Kendall fuera ‘9′, pero Paulo le echó abajo los planes.

El rival de Saprissa no parece ser un problema: es el colero del campeonato con solo una victoria y siete puntos de 33 disputados. San Carlos pasa un mal momento, aunque esto no le afecta en la tabla acumulada, donde es sexto con 46 puntos, lejos de las 29 unidades que tiene Santa Ana, equipo que lucha por no descender. Pero ojo, los norteños tienen claro qué pueden esperar de la propuesta de Wanchope. “Conociendo un poco lo que él trabajó en Cartaginés, Pérez Zeledón y Herediano, esperamos un equipo rápido con un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Lo que venía haciendo el anterior entrenador ya no se hará. Por lo menos, él habló de algunos jugadores o características que no van a estar presentes. Nos hemos preparado muy bien y he tratado de dar muchas herramientas y estímulos a nuestros jugadores. Además, hemos dado muchas características individuales de los jugadores que podemos enfrentar”, opinó Roberto Castro, técnico de San Carlos. San Carlos no gana en el estadio Ricardo Saprissa desde el Verano 2013 (1-2), con goles de Juan Vicente Solís y Verny Scott; Ariel Rodríguez marcó para los morados.

Saprissa saldrá a la cancha con camiseta morada con mangas grises, pantaloneta gris y medias moradas con gris. Esteban Alvarado, en el arco, usará camiseta y pantaloneta rosadas, y medias negras con rosado. San Carlos vestirá camiseta, pantaloneta y medias blancas. Su guardameta usará camiseta, pantaloneta y medias celestes.

Brayan Cruz será el árbitro del partido y tendrá como asistentes a Osvaldo Luna y Diego Salazar. El secretario arbitral será Rigo Prendas y en el VAR estarán Jesús Montero y Raúl Eduarte como AVAR.

Brayan Cruz es el encargado de dirigir el juego de Saprissa contra San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

