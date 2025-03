Saprissa vs. Liberia: Paulo César Wanchope y su equipo van por otro triunfo contundente

El Deportivo Saprissa busca crecer en su rendimiento, elevar el nivel y mantenerse en los puestos de clasificación. Los aficionados morados terminaron muy contentos con el debut de Paulo César Wanchope y quieren saborear el segundo triunfo consecutivo con el timonel. Pero más allá de la ilusión que puedan sentir los seguidores saprissistas, lo cierto es que el conjunto tibaseño está obligado a vencer a Liberia. El partido será a las 4 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa, y para seguir aspirando a los primeros lugares, Wanchope y sus muchachos no tienen otra opción que ganar. Saprissa es cuarto con 18 puntos en 12 juegos y, para mantenerse en esa posición, debe imponerse sin importar lo que hagan Cartaginés y Pérez Zeledón, que, en el quinto y sexto lugar, acechan a los tibaseños.

Saprissa de buen toque Copiado!

“La propuesta que el profesor y su staff quieren es, desde atrás, volver al Saprissa que todos queremos, el del buen toque. Un Saprissa agresivo también, que metamos mucha intensidad con y sin pelota. Entonces, ojalá que todas esas cosas que él quiere, nosotros dentro de la cancha las podamos implementar, porque al fin y al cabo eso es lo más importante”, dijo Kendall Waston, defensa de Saprissa.

Liberia con confianza Copiado!

Fabrizio Ronchetti, asistente técnico de José Saturnino Cardozo, estratega de Liberia, afirmó que han evolucionado en su juego y esperan sacar un resultado positivo del Estadio Ricardo Saprissa. “Vamos a ir a buscar algún punto, y no me enfoco en si el rival cambió o no con el nuevo entrenador. Analizamos cómo se comportaron en el juego anterior: sus movimientos, su estrategia de ataque y defensa. Lo tenemos claro y vamos a preparar lo nuestro para hacer daño y controlar su ofensiva”, dijo Ronchetti en declaraciones brindadas al departamento de prensa de Liberia. Ronchetti consideró que una ventaja para su equipo es la ausencia de Mariano Torres, ya que el juego de los morados gira en torno a la figura de su capitán. “La ofensiva pasa por él, y en pelota quieta, Saprissa es uno con él y otro si no está Mariano. Debemos pensar en un Saprissa sin Mariano, más vertical quizás, sin tanta pausa, pero con menos manejo. Por ahí puede estar la clave para nosotros”, resaltó Ronchetti.

Saprissa fuerte en casa Copiado!

Jugando como local, Saprissa no ha perdido: ha disputado seis encuentros con tres triunfos y la misma cantidad de empates. Liberia, en cambio, ha tenido un rendimiento contrario como visitante. En seis compromisos fuera de casa, registra cinco derrotas y solo un triunfo. Una buena noticia para los morados es que para el juego de esta tarde, Paulo Wanchope, puede contar con Marvin Loría y al delantero español Sabin Merino, quienes estaban en recuperación.

El Deportivo Saprissa se mostró sólido en el debut de Paulo César Wanchope como técnico del equipo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El balance Copiado!

La Unafut informó que Liberia no gana en el Estadio Ricardo Saprissa desde el Verano 2009, cuando venció 0-1 con anotación de Esteban Sirias. Es la segunda vez que Saprissa se enfrentará a José Saturnino Cardozo; la anterior fue en 1998, en la semifinal de la Concacaf disputada en el RFK Stadium, donde los aztecas clasificaron por la vía de los penales.

Los uniformes Copiado!

Saprissa saldrá a la cancha con camiseta morada de mangas grises, pantaloneta gris y medias moradas con detalles en gris. Esteban Alvarado usará camiseta y pantaloneta rosadas, además de medias negras con rosado. Liberia lucirá camiseta blanca con estampado de líneas negras, pantaloneta y medias blancas. El guardameta utilizará camiseta, pantaloneta y medias rojas.

El árbitro Copiado!

El árbitro del juego será Keylor Herrera, quien tendrá como asistentes a William Chow y Víctor Ramírez. El secretario arbitral será William Matus, mientras que el árbitro VAR será Yazid Monge y el AVAR, Luis Granados.

El árbitro Keylor Herrera tendrá la responsabilidad de dirigir el partido de Saprissa contra Liberia.

