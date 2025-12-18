Saprissa tiene su primera baja para el juego del sábado ante Alajuelense

El médico del Deportivo Saprissa, Allan Soto, confirmó la primera baja del cuadro morado para el partido de vuelta de la final de la segunda fase, el próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 7:00 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

El galeno confirmó la lesión del defensor Óscar Duarte, quien salió a los 15 minutos del primer tiempo tras sufrir una lesión en su rodilla derecha.

“Óscar sufrió un trauma distorsivo en su rodilla derecha. Este jueves en la mañana vamos a hacerle una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación que va a tener el muchacho”.

Ante la consulta de los medios de comunicación sobre si podrá jugar el sábado ante la Liga, el médico indicó que muy difícilmente tendrá acción.

Incluso, el zaguero salió en muletas del estadio Saprissa, con la rodilla derecha inmovilizada.

“Es complicado, la verdad. Vamos a hacer los estudios y, después de los análisis, vamos a definir su situación y emitir un parte médico. Su rodilla derecha no había tenido una lesión importante. Vamos a esperar los exámenes”, informó Soto.