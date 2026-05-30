Puro Deporte

Saprissa sorprendió a la prensa: los puso a jugar en el Ricardo Saprissa y pasó de todo

Hubo golazos, goles malísimos, resbalones, gritos y un fuerte aguacero

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Por Milton Montenegro
Los Integrantes de la prensa deportiva de los diferentes medios nacionales, mostaron calidad en la gramilla del Ricardo Saprissa.
Los integrantes de la prensa deportiva de los diferentes medios nacionales mostraron "calidad" en la gramilla del Ricardo Saprissa. (Roberto Artavia/Roberto Artavia)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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