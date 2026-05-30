Saprissa sorprendió a la prensa: los puso a jugar en el Ricardo Saprissa y pasó de todo

Los integrantes de la prensa deportiva de los diferentes medios nacionales mostraron "calidad" en la gramilla del Ricardo Saprissa.

La dirigencia de Saprissa y Patricio Altamirano, jefe de prensa del club, se lucieron con los periodistas de los diferentes medios de comunicación que le dan cobertura al cuadro morado.

Altamirano hizo una convocatoria, pero esta vez no era para una conferencia de prensa, sino para compartir y, lo más importante, jugar una mejenga en el Estadio Ricardo Saprissa.

A la llegada de los comunicadores, el camerino que usan los equipos de la Máxima Categoría, cuando visitan el coloso de Tibás, estaba listo para que se cambiaran y saltaran a la cancha.

Ahí aparecieron Gabriel Vargas, de FUTV; Miguel Calderón, de Canal 7; Anthony Porras, la “Pitón” de Radio Columbia, quien hizo tres goles y al final se quería llevar la bola, como hacen los grandes matadores en los partidos al convertir un hat trick.

También derrochó talento Everardo Herrera; Minor Solano se paró fuerte en la zaga, igual que Adrián Fallas del sitio web de Canal 7. Llegaron los chicos de FOX, Alonso García y Andrés Chaves, quien se lució como guardameta.

El otro arquero fue Diego Obando; jugaron Patricio, Diego Picado, también de prensa de Saprissa, y Jason Araya, conocido como Batman, quien es parte del equipo creativo del club que diseña los uniformes.

José Carlos Ríos, quien labora con Yashin Quesada, estuvo presente, así como Esteban Valverde y Milton Montenegro, de La Nación.

Everardo Herrera (anaranjado) se hizo presente al partido de la prensa en el Ricardo Saprissa. (Monica Boza/Monica Boza)

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, estuvo en la mejenga. No jugó porque dice que hace años le operaron una rodilla y, como dicen, mejor se tiró los toros desde la barrera, aunque hizo de fotógrafo al tomar algunas fotos, al igual que Mónica Boza, de mercadeo del club.

“Es una actividad para acercarnos un poco más a la prensa, es un espacio que hemos tenido en otros momentos. Esto es para generar un vínculo, cercanía; nosotros estamos en los medios todos los días, ustedes trabajan con nosotros, nos cubren, vienen constantemente a los partidos y queríamos retribuir el trabajo que ustedes hacen”, dijo Patricio Altamirano.

El jefe de prensa de los morados comentó que le expuso la idea a la dirigencia de la institución y le dieron luz verde.

“Me dieron fecha y después planifiqué un poco la actividad; el permiso de la dirigencia estaba sin problema. Sacamos cálculos y le pedí a los diferentes departamentos del club que me apoyaran, y les agradezco mucho por la hidratación, la limpieza y todo. Se compró comida para pasar un momento muy ameno”, añadió Patricio.

La mejenga en el Saprissa se jugó bajo un fuerte aguacero. Miguel Calderón de Canal 7 necesitó dos balones, no la suelta. (Monica Boza/Monica Boza)

Altamirano agregó que trató de tomar en cuenta a quienes siempre están en labores con Saprissa.

“Se invitó a periodistas de todos los medios; sé que entre ellos hay seguidores de todos los clubes y no es nada de eso que dicen redes sociales de ‘sapriprensa’. Se tomó en cuenta a quienes están constantemente cubriendo al club de los grandes medios y todos los medios del país”, indicó Patricio.

El partido no pudo concluir porque cayó tremendo aguacero y al final muchos se sintieron jugadores de la Primera División y en broma se escucharon frases como: “Aquí siempre perdemos, fue culpa del árbitro. Los bailamos”, y no podía faltar la tradicional: “Es culpa de la prensa”, frases que muchas veces dicen jugadores de los equipos rivales que enfrentan a Saprissa.

Anthony Porras se proclamó solo el jugador del partido porque hizo tres goles. Dos de ellos bien malos. (Monica Boza/Monica Boza)

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