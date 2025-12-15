Saprissa se acuerda de Keylor Navas y provoca reacciones entre los aficionados

Keylor Navas entrenó con Saprissa en setiembre de 2024, mientras definía su futuro. Aquí, saluda a un aficionado a la salida de un entrenamiento.

Keylor Navas celebra su cumpleaños este 15 de diciembre y el Deportivo Saprissa lo festejó con una publicación que generó múltiples reacciones entre los aficionados.

“Hoy está cumpliendo años el gran Keylor Navas, ¡Felicidades morado!“, posteó en sus redes el cuadro tibaseño, junto a una foto del Halcón al inicio de su carrera, cuando defendía el arco de la S.

Navas llegó a 39 años de edad; se mantiene activo con el Pumas de México y, hasta hace poco, con la Selección Nacional, en el fallido proceso rumbo al Mundial 2026, donde buscaba su cuarta copa del planeta.

El jugador nunca se ha referido a una posible fecha de retiro, pese a que la edad indica que faltan pocos años para eso.

En todo caso, se encuentra en un buen momento individual de su carrera, con actuaciones destacadas a lo largo del año tanto en Newell’s de Argentina (primer semestre) como en Pumas para la segunda mitad del 2025.

Los aficionados saprissistas reaccionaron este lunes ante la publicación del cumpleaños con variadas felicitaciones.

“Lo mejor de lo mejor, solo usted”, escribió Carlos Ortega en Facebook.

“Dios le brindó el triunfo después de haber pasado por donde asustaban... Ya nada le sorprende ni lo espanta”, añadió Ronald Zúñiga.

Otro reclamó que nunca haya anunciado su interés de retirarse en Saprissa, una posibilidad que se ve remota.

Hoy está cumpliendo años el gran @NavasKeylor ¡Felicidades, Morado! 🔥😈



📸 Comisión de Rescate Histórico del Deportivo Saprissa / Lente Morado pic.twitter.com/3kG1brv7uw — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 15, 2025

Navas salió del cuadro morado rumbo a su aventura europea en el 2010, y pasó a convertirse uno de los grandes arqueros del planeta en este siglo.