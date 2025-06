Saprissa renueva a una de sus figuras más importantes

El Deportivo Saprissa sigue con los movimientos y ahora anunció la renovación de contrato de una de las figuras más importantes del equipo.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la renovación del contrato del defensor Joseph Mora, quien continuará defendiendo la camiseta Morada hasta mayo del 2027“, informó el cuadro morado por medio de su departamento de prensa.

Durante esta etapa, el lateral izquierdo superó la marca de 100 partidos con el club en todas las competiciones, y actualmente acumula 157 encuentros oficiales, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del plantel.

📝 Joseph Mora renueva con Saprissa hasta 2027https://t.co/iDg8aHKL6n — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 5, 2025

“La verdad estoy muy contento por renovar con Saprissa porque es una institución que me ha dado cosas muy bonitas y estoy seguro de que en el camino me seguirá dando mucho más”, dijo Joseph Mora.

El lateral izquierdo añadió que tiene la meta y la ilusión de volver a ser campeón con el equipo.

“En cada torneo quiero pelear eso y ser ese jugador que aporte y transmita cada uno de los valores de lo que es Saprissa. Estoy muy feliz, porque estoy en un lugar donde me potencio, me siento muy bien y siempre me he sentido así”, destacó Joseph.

Mora añadió que lleva los valores del club y el ADN que le han inculcado y lo lleva en el corazón.

“Al final, eso es lo que me incentiva siempre a dar lo mejor de mí y continuar por ese camino que hemos forjado, tanto la institución, como mi persona”, comentó Joseph Mora.

Joseph Mora se mostró complacido de renovar con el Deportivo Saprissa hasta el 2027. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Mora regresó al club en 2023 y desde su reincorporación se consolidó como una pieza clave en la obtención del título número 40, dejando claro su compromiso y aporte al equipo.

Su destacado rendimiento le permitió regresar a la Selección Nacional de Costa Rica, donde recientemente fue convocado para el duelo eliminatorio ante Bahamas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Joseph fue el saprissista que más minutos actuó el torneo pasado con un total de 1,705 y anotó un gol en 20 presentaciones.

Después de Joseph, quienes más minutos tuvieron en cancha, fueron: Esteban Alvarado con 1.620, Fidel Escobar con 1.554. Kenay Myrie con 1.416, Sebastián Acuña con 1.344. Mariano Torres con 1.191, Eduardo Anderson con 1.154 y David Guzmán con 1.151.

Por si fuera poco, Joseph fue el segundo jugador de los morados con más asistencias en el certamen, hizo seis pases a gol, uno menos que Mariano Torres, capitán del equipo, quien completó siete servicios.

“El Deportivo Saprissa agradece a Joseph Mora por su profesionalismo, entrega y liderazgo, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa con la institución”, resaltó Saprissa en el comunicado de prensa.