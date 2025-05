Saprissa recupera a una figura y viaja a Pérez Zeledón con todo su arsenal en busca del boleto

El Deportivo Saprissa viajó a Pérez Zeledón con la moral al tope, la recuperación de una figura que tiene cinco fechas de no jugar y la ilusión de vencer a los generaleños y pelear por la clasificación.

Los morados tendrán su arsenal prácticamente completo; solo falta que regrese Deyver Vega, porque David Guzmán fue puesto a prueba, se sintió bien y entró en la convocatoria para el partido.

Saprissa juega de visita el miércoles a las 8 p.m. frente a Pérez Zeledón y está obligado a ganar para llegar a 39 puntos y esperar un traspié de Cartaginés, Puntarenas o hasta Alajuelense, para sellar el boleto a las semifinales.

“Feliz de estar nuevamente con los compañeros, de intentar competir, de ayudar en lo que se pueda y estar a disposición del entrenador es lo más lindo. El profesor ahora tiene muchísimas más opciones, se recuperaron Jefferson (Brenes), Loría (Marvin) y solo faltaría Deyver (Vega). Aquí vamos trabajando para el objetivo, Dios primero se nos dé, que es la clasificación”, dijo David Guzmán en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

Guzmán se lesionó hace un mes y una semana, en el encuentro que su equipo le ganó 1-0 a Herediano. En un duelo con Randy Vega, el florense le cayó sobre una de las rodillas y sufrió un esguince.

“Ya llevamos dos semanas entrenando de la mejor manera y a disposición del cuerpo técnico”, indicó David, quien añadió que se siente muy bien y que, gracias al trabajo de rehabilitación, está de regreso.

“Nos estamos quitando casi dos semanas de la lesión, hemos trabajado bastante bien. La parte de recuperación en el centro médico ha sido bastante buena y eso me hace sentir con confianza. Había molestias mínimas, pero gracias a Dios se fueron al ciento por ciento y en la cancha me sentí bastante bien”, destacó David.

Sobre el duelo contra Pérez Zeledón, David Guzmán expresó que deben estar muy concentrados para intentar dejarse los tres puntos.

“Es un partido importante, en una cancha complicada, y tenemos la mentalidad de ir a ganar. Si uno no está fuerte de mente, se complica todo. Este juego es muy mental y físico, debemos dar nuestro máximo esfuerzo. Vamos a luchar por ganar y, primero Dios, los marcadores en los otros juegos se nos den”, dijo Guzmán, quien insistió en que se van a entregar al máximo.

David Guzmán dijo que se sintió bien en los entrenamientos con el Deportivo Saprissa y entró en lista para el partido ante Pérez Zeledón. (JOHN DURAN)

“Vamos a luchar hasta no tener posibilidades. Nosotros nunca bajamos los brazos. Somos un equipo unido en las buenas y en las malas. Además, contamos con nuestra afición, que siempre está presente, y este es un momento oportuno para estar todos juntos y no dejar que entre algún tipo de gente a contaminar con cosas que en Saprissa no existen”, comentó David Guzmán.

El panorama ideal de los morados es ganar y que Cartaginés o Puntarenas pierdan. En caso de que brumosos y porteños empaten en sus compromisos, harían los mismos 39 puntos que los morados si vencen a los generaleños, y ahí entraría en juego la diferencia de goles. En este escenario, Saprissa debe golear a los sureños para superar a los brumosos.

