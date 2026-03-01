Saprissa presenta un cambio para enfrentar a Guadalupe

El Deportivo Saprissa está listo para enfrentar de visita a Guadalupe. Los morados llegaron al Colleya Fonseca y solo faltaba conocer la alineación, formación que ratificó Hernán Medford, técnico del equipo.
