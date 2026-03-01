Saprissa presenta un cambio para enfrentar a Guadalupe

El Deportivo Saprissa está listo para enfrentar de visita a Guadalupe. Los morados llegaron al Colleya Fonseca y solo faltaba conocer la alineación, formación que ratificó Hernán Medford, técnico del equipo.

El cuadro tibaseño busca ascender en la tabla de posiciones, donde de momento es cuarto con 15 puntos en ocho partidos.

Saprissa tiene cuatro victorias y busca la quinta en el certamen, la sexta de manera consecutiva desde que Hernán Medford y su cuerpo técnico asumieron. Con Hernán, los morados vencieron a Carmelita en los dos compromisos en el Torneo de Copa.

Por el campeonato, derrotaron a San Carlos, Liberia y Alajuelense.

Los morados presentan un cambio en la formación, respecto a las últimas alineaciones. No sale el panameño Tomás Rodríguez y su lugar lo ocupa Ariel Rodríguez.

Saprissa sale a la cancha con Abraham Madriz en el marco; Pablo Arboine, Kendall Waston, Gerald Taylor y Jorkaeff Azofeifa en la defensa; Mariano Torres, David Guzmán y Sebastián Acuña en el medio campo; Bancy Hernández, Luis Javier Paradela y Ariel Rodríguez en la ofensiva.

Ariel Rodríguez se ganó la titularidad contra Guadalupe. El panameño Tomás Rodríguez fue enviado al banquillo. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.