Saprissa oficializa la salida de dos de sus figuras más cuestionadas

El Deportivo Saprissa confirmó este jueves por la mañana la noticia que muchos aficionados del club pedían y que La Nación adelantó desde hace dos días.

“El Deportivo Saprissa informa de manera oficial que ha llegado a un mutuo acuerdo con Sergio Gila y Luis Tornadijo quienes dejarán sus funciones en la gerencia deportiva y jefatura de divisiones menores, respectivamente.

“La institución agradece a ambos por su contribución, compromiso y profesionalismo durante su tiempo en el club, para que el equipo alcanzara importantes logros deportivos”, informó Saprissa en un comunicado de prensa.

Sobre el sustituto de Sergio Gila, Saprissa afirmó que están en la etapa de búsqueda de la persona que asumirá el puesto.

"En esta etapa, la gerencia deportiva se mantendrá vacante, mientras se lleva a cabo un riguroso proceso de búsqueda nacional e internacional para identificar al profesional idóneo que asumirá dicho cargo", destacó Saprissa.

Saprissa agregó que reafirma su compromiso con la grandeza histórica de la institución y buscará fortalecer el rendimiento deportivo para luchar por los máximos objetivos a nivel nacional e internacional.

El rumor de la salida de Sergio Gila surgió el martes pasado y dos días después, el club confirmó que el español y Luis Tornadijo, su coterráneo y a quien Gila nombró como director de divisiones menores, no siguen en la institución.

“El club sabe que si no quieren que siga, no habrá problema. Yo no me agarro al puesto. Se llegará a un acuerdo y me iré con la cabeza en alto”, dijo Sergio Gila en entrevista exclusiva con La Nación, el pasado 9 de mayo.

Sergio Gila estuvo un año y nueve meses como gerente deportivo de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Gila, quien tenía un año y nueve meses como gerente deportivo de Saprissa, llegó al puesto en lugar de Ángel Catalina, quien lo trajo al país y lo recomendó para el puesto. En ese instante, Gila trabajaba en la institución como jefe de scouting, y tras asumir la gerencia deportiva, nombró a Tornadijo en su lugar.

Gila tenía en contra que la afición de Saprissa no estaba contenta con los resultados del equipo y le achacaron a él gran parte de la responsabilidad.

Le reclamaron que no logró consolidar una planilla, le cobraron caro haber dicho que el actual plantel es “la planilla más cara en la historia de Saprissa”.

Los saprissistas le cuestionaron en redes sociales haber llevado jugadores sin peso en los momentos claves, carencia de refuerzos en posiciones determinantes y falta de identidad en el juego del equipo.

A esto se sumó que, tomando en cuenta Apertura y Clausura, el equipo arrancó con Vladimir Quesada, siguió con José Giacone y ahora está bajo el mando de Paulo César Wanchope, tres técnicos en una misma campaña.

Sergio Gila firmó a su compatriota Sabin Merino, uno de los fichajes más cuestionados por la afición del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco)

En la era de Sergio Gila en la gerencia deportiva, el español contrató a varios jugadores que no dieron la talla y esto provocó que los aficionados lo cuestionaran por contrataciones que no pesaron.

Gila llevó a Jorkaeff Azofeifa y Rachid Chirino, quienes nunca rindieron en el club, incluso a Jorkaeff le buscan equipo. Lo prestaron a Pérez Zeledón y luego el cuadro sureño lo devolvió.

Gila también llevó a Kliver Gómez, quien está prestado a Puntarenas, a Justin Monge, por el que Saprissa le pagó a Pérez Zeledón y hoy es ficha de Guadalupe. También a Yoserth Hernández cedido a Sporting. Luis Díaz, quien no está en el club, el panameño Eduardo Anderson, quien no dio la talla.

Pero los dos refuerzos que colmaron la paciencia de los aficionados saprissistas y provocaron una lluvia de críticas contra Gila, fue la contratación de los extranjeros, el argentino Nicolás Delgadillo y su compatriota Sabin Merino.

