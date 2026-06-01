Saprissa lo hace otra vez: el Clausura 2026 confirmó que no hay quién supere a los morados

Saprissa lo hizo otra vez; es una constante de los morados torneo a torneo. Sucedió en el Clausura 2024, en el Apertura 2025 y ahora en el Clausura 2026.

El conjunto saprissista es el que más aficionados lleva al estadio y el de mayor recaudación.

La UNAFUT dio a conocer los datos oficiales de asistencia y recaudación correspondientes al Clausura 2026, y los morados arrasan, sobre todo en cuanto a recaudación se refiere.

UNAFUT informó que el club tibaseño movilizó a su estadio a 115.532 aficionados y tuvo una recaudación de ¢290.077.224. (en las primeras 18 fechas, sin contar la fase final).

Alajuelense fue el segundo en recaudación, pero superado por más de ¢100.000.000 por los morados. La Liga llevó a sus arcas ¢170.274.048; claro, a los manudos les afectó no clasificar a las instancias finales del torneo.

La sorpresa es Cartaginés, que llevó a su estadio 23.766 aficionados y recaudó ¢63.716.813, y se consolidó como el tercer equipo con mayor recaudación.

En la primera vuelta del Clausura, Herediano fue el tercero en llevar más dinero a sus cuentas, pero lo desplazó Cartaginés y lo envió al cuarto lugar. Los florenses tuvieron una asistencia de 20.598 aficionados y un ingreso de ¢52.761.946.

¡El Deportivo Saprissa lideró las tablas de asistencia y recaudación del Clausura 2026! 🟣🏟️ pic.twitter.com/UQnex2ikzF — UNAFUT (@UnafutOficial) June 1, 2026

El equipo que menos dinero recibió por concepto de taquillas fue Sporting, que solo tuvo la presencia de 6.536 aficionados, quienes dejaron una taquilla total de ¢26.840.000.

En la fase final, disputada entre Herediano, Saprissa, Cartaginés y Liberia, según la UNAFUT, los morados volvieron a imponerse.

Saprissa tuvo una asistencia de 35.645 aficionados y recaudó ¢170.705.487. Herediano fue segundo con 6.371 aficionados y un ingreso de ¢39.389.380. Cartaginés tuvo la presencia de 4.041 aficionados y recibió ¢18.083.184.

Los seguidores del Deportivo Saprissa colmaron las gradas y fortalecieron las arcas de su equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras que Liberia registró 3.167 seguidores en la fase final y una taquilla de ¢22.867.256.

A nivel general, sumando las 18 fechas del Clausura y la fase final, UNAFUT reportó a Saprissa en el primer puesto con una asistencia de 151.177 y un ingreso ¢460.782.711.

Alajuelense fue segundo con 80.552 personas en las gradas y una taquilla de ¢170.274.048.

Cartaginés fue tercero con 27.807 aficionados y recaudó ¢81.799.998.

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