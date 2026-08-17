Saprissa gana y Alajuelense pierde antes del clásico femenino

Desde ya empieza a calentar el clásico femenino entre Alajuelense y Saprissa FF. Las moradas vienen de ganar y las leonas perdieron ante Sporting.

Saprissa FF y Liga Deportiva Alajuelense tuvieron una jornada de extremos opuestos en la segunda fecha del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier Femenina, justo antes de que se juegue el clásico que será en la casa rojinegra.

Las campeonas nacionales tuvieron que sudar de más para reponerse de un marcador en contra ante Chorotega FF, pues el partido en el que las moradas fueron locales en el Estadio San Juaneño de Tibás empezó con la ventaja para las nicoyanas, con un doblete de Haydee Grijalba, en los minutos 10 y 24.

Saprissa FF reaccionó y convirtió cinco anotaciones, por intermedio de Gloriana Villalobos, Valeria Hernández, Carolina Venegas (doblete) y Catalina Estrada.

Con esto, las dirigidas por el exfutbolista Ricardo Blanco ya suman dos victorias en el campeonato.

La jornada arrancó el viernes, con el triunfo de Sporting por 2-0 ante las leonas de Alajuelense, en el Estadio Puente Piedra, en Grecia. En este duelo, los goles fueron de Alejandra Montero y Krystel Oses.

“Una derrota que nos duele a todos, porque yo creo que hay partidos en donde se pierde no por los goles que le meten, sino por los goles que usted bota”, expresó el técnico de las leonas, Wílmer López, en declaraciones proporcionadas por la oficina de prensa de Alajuelense.

Según el Pato, la Liga tuvo seis o siete opciones, no anotó y pagó las consecuencias.

“Cuando usted está jugando contra un equipo que tiene condiciones, capacidad y no lo liquidás cuando tenés la posibilidad, pasa eso”, mencionó.

Y agregó que ya las leonas no pueden ceder más, en la cuenta regresiva para el clásico entre Alajuelense y Saprissa FF.

“Un clásico siempre es un torneo diferente, solo el hecho de saber que es el archirrival de siempre, que es la rivalidad de un clásico, es otra actitud, otra mentalidad. Y tenemos que ir a recuperar en el clásico lo que perdimos. No podemos dejar que se nos alejen Sporting y Saprissa en tan pocas jornadas”.

Esa misma noche, Dimas Escazú goleó 6-0 a Carrillo FF, con un triplete de María Fernanda Figueroa y anotaciones de Hilary Bravo, Sharon Lobo y María Céspedes.

Mientras que la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) reportó que el encuentro entre el Municipal Pococí y Moravia, previsto para el sábado, se suspendió por motivos de fuerza mayor.

Moravia en su Facebook agradeció de manera pública al Comité de Competición y a Víctor Alfaro por esa decisión.

“Entendemos que, por encima de cualquier resultado deportivo, está la integridad y seguridad de nuestras jugadoras, cuerpos técnicos, árbitros, personal de apoyo y todas las personas involucradas en el encuentro.

”Valoramos profundamente que, ante las condiciones climatológicas y las situaciones que se presentaron, se haya tomado una decisión priorizando el bienestar de quienes forman parte de nuestro fútbol”, reseñó Moravia.

¿Cómo queda la tabla de posiciones?

Sporting y Saprissa FF contabilizan seis puntos luego de dos fechas, pero las albinegras se encuentran en el primer lugar de la tabla porque tienen gol diferencia de +8, mientras que las moradas poseen +6.

Dimas Escazú, Alajuelense y Carrillo FF suman 3 puntos, mientras que Moravia, Pococí y Chorotega aún no registran unidades. Eso sí, hay que tomar en cuenta que está pendiente ese partido que se suspendió entre las caribeñas y las moravianas.