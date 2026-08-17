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Saprissa gana y Alajuelense pierde antes del clásico femenino

Conozca los detalles de lo ocurrido en la segunda jornada del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier Femenina

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Por Fanny Tayver Marín
Desde ya empieza a calentar el clásico femenino entre Alajuelense y Saprissa FF. Las moradas vienen de ganar y las leonas perdieron ante Sporting.
Desde ya empieza a calentar el clásico femenino entre Alajuelense y Saprissa FF. Las moradas vienen de ganar y las leonas perdieron ante Sporting. (Prensa Saprissa FF y Prensa LDA/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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