Saprissa está por definir qué pasará con uno de los jugadores más silbados por la afición

La afición del Deportivo Saprissa no lo quiere en el plantel, tanto así que fue uno de los más silbados en el torneo pasado.

Actuó poco en el Clausura y, cuando lo hizo, los seguidores morados se metieron con él y en redes sociales piden su salida.

Sin embargo, el futbolista no solo sigue en el grupo y ha efectuado toda la pretemporada, sino que finaliza contrato hasta el 31 de diciembre de este año.

Se trata de Ryan Bolaños, quien tiene tres años con los morados, pero las lesiones, los pocos minutos jugados y su rendimiento provocaron que hinchas saprissistas la emprendieran en su contra.

LEA MÁS: Erick Lonis lo confirma: Vladimir Quesada asume un puesto clave para el futuro de Saprissa

Bolaños se quedará hasta diciembre en el club, ¿lo van a renovar, lo prestan o qué va a pasar con él?

“Hay jugadores que tienen condiciones, pero por diferentes razones les ha costado más explotar y dar su rendimiento, y creo que Ryan es uno de ellos”, dijo Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva de Saprissa.

Lonis es consciente de que los aficionados le silban y se meten con Ryan, pero es claro en cuanto a este tema.

“El hecho de que la afición les grite o no les grite a los jugadores no es un factor para nosotros. Algunas veces, si son futbolistas muy jóvenes y la afición se les viene encima, emocionalmente los pueden destruir por el resto de su carrera y tenemos la obligación de buscarles un ambiente donde se puedan desarrollar. A veces es bueno dejarlos que se expongan a eso, a veces no, eso depende de la personalidad de cada uno”, opinó Erick.

Lonis añadió si ha tratado el caso de Ryan Bolaños con Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa.

“No puedo hablar mucho porque no he llegado al tema con él. Hemos venido solucionando temas con diferentes jugadores, que por diferentes circunstancias tienen mayor urgencia que otros, pero ya hablaremos con Paulo César y con Ryan para ver lo que Paulo quiere, pero eso no pasará de la próxima semana”, destacó Erick Lonis.

Ryan Bolaños, lateral del Deportivo Saprissa, es uno de los jugadores más cuestionados por los aficionados.

Erick expresó que poseen una planilla amplia y Paulo César busca disminuirla.

“Estamos analizando el tema de los préstamos de algunos jugadores; ellos mismos nos han pedido tener la posibilidad de tener partidos en otro lado. Hemos venido solucionando algunas cosas y estamos viendo la proyección de la planilla para el próximo torneo, para los siguientes seis meses y para el otro año”, indicó Lonis.

Erick añadió que con Paulo ha conversado sobre esas figuras que no van a tener mucha participación, pero el club necesita que jueguen y la opción es prestarlos, como sucedió con Fabricio Alemán, quien fue cedido un año a Pérez Zeledón.

“En el poco tiempo que tengo de estar aquí, creo que hemos hecho cuatro negociaciones importantes. El préstamo de Alemán, es un jugador que le pega con izquierda, con derecha, su fortaleza es venir de atrás del 9. Es goleador, tiene un carácter espectacular, un saprissista a prueba de balas, pero necesitaba un lugar donde ir a jugar. Además, el ambiente en Saprissa para él estaba complicado, no tanto como jugador, sino por ser hijo de quien es. Eso es una injusticia, pero así ha sido siempre en el fútbol”, resaltó Erick Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.