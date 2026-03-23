Saprissa está de luto por muerte de una de sus exfiguras

El Deportivo Saprissa lamentó el fallecimiento de una de sus exfiguras. Integrante del club, que formó parte del equipo en la década de los sesentas.

Se trata de Rafael Aguilar Torres, y por medio de sus redes sociales, Saprissa compartió una esquela en la que lamentó la pérdida del exdelantero.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Rafael Aguilar Torres, delantero de nuestro equipo en la década del 60”, publicó el club.

En el mismo mensaje, Saprissa expresó sus condolencias a los familiares y allegados del exfutbolista.

“Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados”, agregó la institución.

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