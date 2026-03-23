Saprissa está de luto por muerte de una de sus exfiguras

El Deportivo Saprissa lamentó el fallecimiento de una de sus exfiguras. Integrante del club, que formó parte del equipo en la década de los sesentas.
El Deportivo Saprissa lamentó el fallecimiento de una de sus exfiguras. Integrante del club, que formó parte del equipo en la década de los sesentas.
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