Saprissa está de luto por muerte de exjugador del club

A horas de debutar en el Torneo de Clausura 2026, el Deportivo Saprissa se llenó de luto por la muerte de un exjugador de la institución.

Los morados dieron a conocer la triste noticia en sus redes sociales y se solidarizaron con la familia del exfutbolista.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor José Francisco Hernández Alpízar”, informó el cuadro morado.

Saprissa añadió que Hernández Alpízar fue defensa central del club durante la temporada 92-93.

“Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles”, señaló Saprissa.

José Francisco debutó contra Turrialba en 1992. Los actos de la ceremonia para despedir al exfutbolista morado se efectuarán esta tarde en la Iglesia Católica de la Agonía de Alajuela, para posteriormente trasladar su cuerpo al crematorio de Funerales Vida.

