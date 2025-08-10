Saprissa enfrenta a Cartaginés con una baja sensible en defensa

El Deportivo Saprissa está listo para enfrentar a Cartaginés y como ha sido costumbre en los últimos encuentros, Paulo César Wanchope, hizo modificaciones en la formación.

Una de las bajas más sensibles, es la de Kendall Waston, quien no estará en el partido, de hecho, el zaguero no se encuentra en el país.

“Tenía un permiso especial que le dio la institución por un viaje a Estados Unidos, estaba agendado y ya viajó con su familia. Es algo que estaba listo y la otra semana estará de regreso y trabajará con normalidad”, dijo Patricio Altamirano, jefe de prensa de Saprissa, a los diferentes medios de comunicación en la zona mixta del Estadio José Rafael “Fello” Meza, previo al compromiso de esta mañana.

Saprissa alinea con Esteban Alvarado, Samir Taylor, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Joseph Mora, Jefferson Brenes, Alberth Barahona, Marvin Loría, Mariano Torres, Mauricio Villalobos y Ariel Rodríguez.

Sobre la nueva contratación del equipo Marcos Escoe, Altamirano aseguró que la otra semana debe incorporarse a los entrenamientos del plante. Patricio añadió que el delantero ya está inscrito y pronto podría tener minutos.