Saprissa despide a Sergio Gila

El rumor que surgió a inicios del mes pasado, se hizo realidad. Cayó la cabeza que muchos aficionados morados pedían a gritos. Sergio Gila no seguirá como gerente deportivo de Saprissa.

El cuadro morado no contará con el español, y próximamente el Deportivo Saprissa hará el anuncio oficial, pero La Nación conoce que Gila no continuará en la institución.

Una fuente, que prefirió no ser identificada, confirmó la noticia y aseguró que pronto habrá un anuncio oficial. “Le puedo decir que sí es cierto”, indicó el informante.

Sergio Gila estuvo un año y nueve meses como gerente deportivo de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

“El club sabe que si no quieren que siga, no habrá problema. Yo no me agarro al puesto. Se llegará a un acuerdo y me iré con la cabeza en alto”, dijo Sergio Gila en entrevista con La Nación, el pasado 9 de mayo.

Gila tenía en contra que la afición de Saprissa no estaba contenta con los resultados del equipo y le achacaron a él gran parte de la responsabilidad.

Le reclamaron que logró consolidar una planilla, le cobraron caro haber dicho que el actual plantel es “la planilla más cara en la historia de Saprissa”.

Los saprissistas le cuestionaron en redes sociales haber llevado jugadores sin peso en los momentos claves, carencia de refuerzos en posiciones determinantes y falta de identidad en el juego del equipo.

A esto se sumó que, tomando en cuenta Apertura y Clausura, el equipo arrancó con Vladimir Quesada, siguió con José Giacone y ahora está bajo el mando de Paulo César Wanchope, tres técnicos en una misma campaña.