Saprissa confirma que Deyver Vega fue operado

El Deportivo Saprissa confirmó que Deyver Vega tuvo que pasar por el quirófano.

“El jugador Deyver Vega fue sometido con éxito a una artroscopia de rodilla por una lesión de cartílago”, informó el cuadro morado, que no detalló, cuál es la rodilla afectada.

En abril de este año, Deyver fue intervenido, debido a una ruptura completa del menisco interno de la rodilla izquierda.

“Gracias a Dios todo salió muy bien. Gracias a todos por sus oraciones”, destacó Vega en sus redes sociales, minutos después de someterse a su procedimiento.

El tratamiento por el que Deyver fue intervenido, fue en la rodilla izquierda.

La última vez que Deyver Vega jugó con los morados, fue el 31 de agosto de este año, en el clásico efectuado en el Estadio Ricardo Saprissa, donde los tibaseños perdieron 0-1. Vega jugó 21 minutos, cuando ingresó de cambio en lugar de Marvin Loría.

De hecho, en el campeonato, de las 15 presentaciones que tiene Saprissa, Deyver solo jugó esos 21 minutos ante los manudos y la misma cantidad de tiempo, en la primera fecha del certamen ante Pérez Zeledón.

En esa ocasión, entró en lugar de Mauricio Villalobos y al minuto 90+3, marcó el gol que, de visita, le dio la victoria a su equipo.

