Saprissa confirma la alineación y hay un gran ausente

El Deportivo Saprissa está listo para saltar a la cancha y definir contra el Club Sport Cartaginés, el pase a la final de la segunda fase del campeonato.

Vladimir Quesada, técnico de los morados, definió el once estelar con que le hará frente al compromiso.

Saprissa sale a la cancha con: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Óscar Duarte, Gerald Taylor, Joseph Mora, David Guzmán, Sebastián Acuña, Fidel Escobar, Warren Madrigal, Marvin Loría y Orlando Sinclair.

Llama la atención que Mariano Torres, el capitán del equipo, no será titular, estará entre los hombres de la suplencia.

💜 ¡Esta es la alineación de hoy! ✅ pic.twitter.com/SchYUMPToO — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 14, 2025

