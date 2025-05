Saprissa armó la planilla más cara de su historia… y solo un refuerzo sacó buena nota

Una frase que soltó Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, durante una conferencia de prensa, retumbó y es usada por muchos para cuestionar a los morados por el mal desempeño en el campeonato.

“Es la planilla más cara de la historia”, dijo Gila, y la planilla más cara no pudo lograr el objetivo de conseguir el título 41.

Sin duda, los cinco refuerzos que llegaron a Saprissa para el Clausura colaboraron en que la planilla sea la más cara.

Marvin Loría, Gerson Torres, Sebastián Acuña y los extranjeros, el español Sabin Merino y el argentino Nicolás Delgadillo, llegaron para esta campaña.

Las expectativas en los refuerzos eran altas, sobre todo para Sabin Merino, por su cartel en el fútbol de España, donde militó en clubes como Athletic Club, Leganés, Deportivo La Coruña y Real Zaragoza. Pero Merino fue una decepción.

“Para nosotros no es un secreto que el departamento de scouting es muy amplio. En el caso de Nicolás, era un jugador que queríamos incorporar, lo queríamos traer en numerosas ocasiones; y a Sabin me he enfrentado, lo teníamos visto y, evidentemente, le dimos seguimiento en línea. A los nacionales les damos seguimiento semanal”, dijo Sergio Gila el 13 de enero de este año, durante la presentación de los fichajes.

¿Qué tan bien funcionaron esas incorporaciones? ¿Fueron determinantes o quedaron debiendo?

Quizá solo uno respondió con creces, dos quedaron en deuda y los foráneos no dieron la talla, aunque al final, Nicolás Delgadillo mostró algunos chispazos que dejaron buenas sensaciones entre los aficionados morados. Aquí desglosamos uno a uno cómo fue su aporte.

Sebastián Acuña

El joven volante jugó 21 partidos (20 como titular) y acumuló 1.344 minutos, aunque solo logró marcar un gol. Su rendimiento fue bueno, casi que determinante en el mediocampo del equipo. Respondió con creces y contó con el respaldo de la afición por su entrega y buen juego. Acuña tiene contrato hasta diciembre de 2028, por lo que su desarrollo será clave a mediano plazo.

Sebastián Acuña llegó al Deportivo Saprissa con perfil bajo y en la cancha destacó por su buen trabajo. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Marvin Loría

Pese a que convirtió seis goles y dio dos asistencias, se esperaba más de él, que pesara en el equipo. Las lesiones no lo dejaron en paz; en dos ocasiones debió alejarse del grupo para pasar por rehabilitación. Marvin Loría jugó 12 partidos, todos como titular, y sumó 1.191 minutos. Loría tiene contrato hasta junio del 2026.

Arrancó con goles, pero las lesiones le impidieron tener la regularidad que se esperaba de él. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Gerson Torres

Otro refuerzo que llegó con expectativas altas fue Gerson Torres. Disputó 13 partidos, todos como titular, sumó 943 minutos y marcó apenas un gol. Le costó pesar en ofensiva y fue irregular. En algunos partidos se vio bien, en otros no, y al inicio del torneo se perdió varias fechas por lesión. Torres es un jugador con talento, pero su aporte en cifras fue bajo. Con contrato hasta diciembre del 2026, el club espera mucho más de él en el próximo torneo.

A Gerson Torres le afectó una lesión al inicio del torneo, pero se espera más de él. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Nicolás Delgadillo

El argentino jugó 14 partidos, 13 de ellos como titular, y acumuló 586 minutos, con dos goles anotados. Aunque mostró chispazos de calidad, le costó asentarse como un indiscutible en el once. Delgadillo firmó hasta diciembre del 2027 y, aunque no fue un desastre, tampoco cumplió del todo con las expectativas. Su caso es de esos donde hay potencial, pero falta regularidad.

La afición morada le reconoce el esfuerzo, pero debe dar más. Por ser extranjero debe rendir más que un nacional. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sabin Merino

El delantero español Sabin Merino fue el fichaje extranjero más flojo. Solo disputó 11 partidos, 10 como titular, con 452 minutos y un gol anotado. A pesar de llegar con cartel europeo, no logró marcar diferencia en el campeonato. Su contrato vence en diciembre del 2026, pero con este rendimiento, su continuidad podría entrar en análisis. Merino nunca terminó de adaptarse y su aporte fue mínimo.

El español Sabin Merino fue una decepción total. Al final, Paulo Wanchope, lo enviaba a las graderías. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

