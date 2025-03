Santos vs. Saprissa: Conozca las razones por las que los morados deben ganar

El Deportivo Saprissa regresa a la acción y debe salir airoso en un campo complicado y ante un rival al que también le urgen los tres puntos. Saprissa visita a Santos en un duelo que iniciará a las 8 p.m. y usted podrá seguir por la señal de Tigo Sports. Será el tercer juego de Paulo César Wanchope al frente de los morados, tras derrotar por goleada 3-0 a San Carlos y empatar 1-1 con Liberia. Ambos compromisos se efectuaron en el Estadio Ricardo Saprissa. Este es el primer choque para Wanchope como visitante y su equipo está obligado a lograr el triunfo.

😈 Hoy juega Saprissa

⚽️ vs Santos 🕓 8 p.m. 📍Ebal Rodríguez pic.twitter.com/13BVOG5T0b — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 27, 2025

¿Por qué Saprissa debe ganar? Copiado!

Primero, para conservar el cuarto lugar, porque más allá de eso no puede escalar. El triunfo no lo llevará a un peldaño más alto, pero la derrota lo puede sacar de la zona de clasificación. Los morados poseen 19 puntos, uno menos que Cartaginés, que se mide a Santa Ana. Si los tibaseños empatan o pierden contra Santos y los brumosos ganan, los morados perderán el cuarto puesto. Por si fuera poco, los guapileños están al acecho y, en caso de imponerse, alcanzarían a Saprissa con 19 puntos. Además, los saprissistas deben lavarse la cara, porque en las últimas tres visitas han obtenido el mismo resultado: terminaron derrotados. Saprissa perdió 2-1 contra Cartaginés, el mismo marcador recibió en casa de Santa Ana y cayó 2-0 frente a Guanacasteca.

A favor de Saprissa Copiado!

Un aspecto a favor de los morados antes de salir a la cancha es que Santos no ha sido fuerte en su casa, al menos así lo reflejan los últimos tres encuentros, donde empató 1-1 con Cartaginés, 0-0 con Alajuelense y 2-2 ante Herediano. Sin embargo, también se confirma que ante los grandes, el cuadro de “Paté” Centeno juega con todo por lograr la victoria.

El balance Copiado!

Claro, no hay que perder de vista los datos de la Unafut. Saprissa suma tres victorias seguidas como visitante ante Santos. Wálter Centeno cuenta con ventaja en el duelo particular ante Paulo Wanchope; de tres juegos previos, Centeno se impuso en dos y hubo un empate. Saprissa podrá contar con Marvin Loría y el atacante español Sabin Merino, quienes estaban en recuperación. También regresa Fidel Escobar, quien estuvo con la selección de Panamá en los juegos de la Liga de Naciones de la Concacaf. “Es importante tener al grupo al 100%, pero los que vienen de lesiones deben cumplir un proceso. Hay que llevarlos poco a poco; deben ir progresivamente. No se les puede dar 90 minutos de una vez”, comentó Gilberto “Tuma” Martínez, asistente técnico de Paulo Wanchope.

Los uniformes Copiado!

Santos saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias negras. El guardameta usará camiseta, pantaloneta y medias celestes. Saprissa vestirá camiseta a rayas moradas y blancas, pantaloneta blanca y medias blancas con morado. El portero llevará camiseta y pantaloneta verde, y medias negras con verde.

El árbitro Copiado!

El árbitro del partido será Adrián Chinchilla, quien estará asistido por Andrés Arrieta y Eder Villareal. El secretario arbitral será José Daniel Montero. El VAR será Carlos Salazar y el AVAR, Víctor Ramírez.

Adrián Chinchilla será el árbitro del juego de Santos contra Saprissa. (Jose Cordero)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.