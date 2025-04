Santos acepta incumplimiento que lo pone en serios problemas con la Federación

La Federación Costarricense de Fútbol le notificó al Santos de Guápiles el resultado de la investigación que el Comité de Licencias le abrió al club el cuatro de marzo. Santos tiene tres días hábiles para presentar un descargo por aparentes cambios que se dieron en la institución y no fueron notificados a la Fedefútbol.

Ronny Cortés, presidente de Santos de Guápiles, le dijo a La Nación que el Comité de Licencias se refiere a temas de cuando él no había llegado al Santos.

- ¿Qué dice el informe de Licencias que les llegó a ustedes?

- Solo que debemos presentar los estados financieros y que dan tres días para responder a todas las cosas y una lista increíble. Quieren que aclaren todo. Lo más grave que yo veo es que se pidieron los estados financieros y no los entregaron.

- ¿Por qué no habían presentado los estados financieros?

- Cuando se pidieron esos estados financieros yo no estaba en el club. Los vamos a presentar. Desde antes los pidió la Federación y no se hizo. Nunca los entregaron, no sé si por miedo o por qué.

- ¿Hay algo más que dice el informe de Licencias?

- Algo que presentó un contador que no está avalado, no sé cómo se llama eso... que lo avala el Colegio de Contadores o algo así. Después viene lo mío, lo que yo dije, y lo puedo probar. Tengo la factura de la plata que generé. De todo tengo facturas.

- ¿Ve complicado el panorama?

- La verdad, no hay mentira. De mi parte, yo no hice las cosas mal. Pero lo de la gente que llegó de Santos de Limón, eso nunca existió, eso no se concretó. Quienes quisieron llegar, los despedimos porque tenían mala fama.

- ¿Le da temor que a Santos le pase lo mismo que a Guanacasteca?

- La verdad, sí. Desde que llegué casi en Navidad, las cosas se hicieron correctamente. Yo envié ciento y resto de mil dólares ($113.000) y tengo la factura.

Ronny Cortés, presidente de Santos, reconoció que el panorama se complicó para la institución. (Jose Cordero/José Cordero)

- ¿Y qué van a hacer?

- Vamos con todo. Vamos a responder con nuestro equipo de abogados. Ellos están trabajando en el asunto y pienso que sería injusto, porque no puede llegar un tico a aportar a un club, pero sí pueden llegar mexicanos a Guanacasteca y hacer loco. Hay cosas muy injustas, porque nosotros ponemos un poquito de plata para ayudar al equipo y los mexicanos llegan con $900 mil y lo sacan de la cuenta. Nosotros llegamos a aportar para salvar al equipo.

- ¿Cuándo presentan la apelación?

- Voy a hablar con el abogado. Me dijo que iba a revisar bien la resolución y se comunicaba conmigo. Pero sí te digo que, si nos vamos a todo lo que dice ahí la Federación, mucha cosa es mentira. Hablan de Santos de Limón y eso nunca llegó a suceder, Santos del Caribe nunca existió y como que buscan una excusa para enviar otro equipo a segunda. Bueno, eso pienso yo.

Santos hizo un comunicado donde informó que recibió la notificación oficial del Comité de Licencias. “La institución se encuentra en etapa de análisis de los alcances legales del documento recibido e inició el trabajo conjunto con su equipo legal, a fin de ejercer su derecho de defensa, utilizando todos los instrumentos legales y reglamentarios que la normativa permite”, destacó Santos.

Los guapileños añadieron su compromiso con la transparencia, la ética deportiva y la institucionalidad del fútbol costarricense. También reafirmaron su total disposición de colaborar con las autoridades competentes y facilitar cualquier información requerida en el proceso.