¿Santiago van der Putten tiene ofertas? Así responde el jugador de Alajuelense

Santiago van der Putten pasa la página del pasado y se enfoca en el presente donde construye su futuro. El defensor de Liga Deportiva Alajuelense recibió el premio como el mejor futbolista Sub-21 del Torneo de Clausura 2025, y al atender a los medios de comunicación durante la gala, la pregunta infaltable fue si tiene ofertas.

Lo primero que dijo el futbolista que hace unos días cumplió 21 años es que mientras sea jugador de la Liga va a estar enfocado 100% en el club.

“Llamadas vienen, llamadas van, pero hasta que no haya nada en papel nada escrito, no cambia nada. No sé nada diferente, ahorita estoy enfocado en la Liga, en este torneo, en hacer las cosas bien y si se da el momento de dar un paso adelante, de una salida a Europa, me encantaría y sería un sueño para mí”, expresó Santiago van der Putten.

Añadió que ese es uno de sus grandes sueños, porque después de que regresó del Betis se propuso retornar en algún momento al Viejo Continente.

“Después de mi lesión me propuse que yo quería volver a Europa y no sé si será ahorita, si será en un año, si será en seis meses o en dos años, pero seguiré trabajando para eso, para que llegue ese momento y mientras sea jugador de la Liga voy a estar enfocado en esto, en este torneo y en quedar campeón”, afirmó.

Santiago van der Putten recibió el premio como el mejor futbolista Sub-21 del Torneo de Clausura 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Santiago van der Putten: ‘Para el próximo torneo estamos muy fuertes’

De continuar en la Liga, Santiago van der Putten se perfila como uno de los titulares en la formación de Óscar Ramírez.

“Para el próximo torneo estamos muy fuertes. Si algo lastimosamente nos ha tocado aprender, es a pasar la página rápido, crecer, mejorar, aprender y entender. Ya pasamos la página.

”Entendemos que viene un torneo nuevo, lleno de nuevas ilusiones, nuevos retos, mucha ambición y yo creo que estamos con el objetivo claro, sabemos la deuda que tenemos y sabemos lo que queremos devolverle a la afición", aseguró Santiago van der Putten.

Santiago van der Putten quiere hacerlo bien en Liga Deportiva Alajuelense para dar el salto de nuevo a Europa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También analizó que la temporada anterior fue muy buena tanto en lo individual como en lo colectivo, pero que todos en el equipo son conscientes de que falta ese título nacional.

“No logramos lo que todos queríamos, el objetivo final, pero en general muy contento. Este reconocimiento es un reflejo del esfuerzo y disciplina que tuve durante todo el torneo”, citó.

Pero insiste en que para él resulta más importante una distinción colectiva que el reconocimiento individual. Y eso es lo que tiene en mente para los desafíos que vienen.

“Intento que todo sea un reflejo de eso, de mi desempeño en cancha como jugador de la Liga, no como Santiago van der Putten y aportar al grupo. Se me dio este premio, que también es un sueño para mí, y es un reflejo de que estoy haciendo las cosas bien; pero tengo que seguir trabajando, creciendo y aportando al grupo”, concluyó Santiago van der Putten.

