Santiago van der Putten se llena de valor y asegura que todos los partidos serán finales para Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El defensor Santiago Van der Putten, por segundo partido consecutivo, volvió a la titularidad y hasta marcó un gol para Alajuelense, que derrotó 2-0 al Cartaginés y regresó a la senda del triunfo, luego de tres derrotas consecutivas por el campeonato nacional.

Sin duda, el zaguero rojinegro fue figura por su aporte defensivo ante las ausencias de Alexis Gamboa, por expulsión, y Guillermo Villalobos, por lesión.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos. No podemos celebrar nada hoy, porque estamos jugando finales en esta segunda vuelta. Debemos jugarlas así, hacer una unión todos juntos e ir poco a poco, ya que sabemos lo que nos estamos jugando”, comentó van der Putten en FUTV.

El defensor aseguró que es momento de responder en la cancha y que el plantel está comprometido para darlo todo.

“Me siento muy feliz de anotar, es importante poder aportar al equipo. Lo que más necesitábamos era dejar el marco en cero. Eso fue lo que se logró hoy y me enorgullece para lo que viene. Las finales se juegan así, entregando alma, vida y corazón en los 90 minutos”, manifestó van der Putten.

Santiago explicó que, para continuar en la senda del triunfo, deben volver a las bases, como mantener el marco en cero y pararse fuerte para alcanzar el objetivo.

“Debemos dar el 100% en los partidos. Siempre ha habido ambición y ganas, siempre con respeto, pero con ambición de más. Todos queremos hacerlo bien y creo que eso se está reflejando en la cancha”, declaró el joven zaguero van der Putten.