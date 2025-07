Santa Teresa se prepara para surf de alto nivel: los mejores de Latinoamérica competirán en agosto

Las legendarias olas de Santa Teresa, Puntarenas, serán el escenario donde los mejores surfistas de Latinoamérica medirán su talento del 28 al 31 de agosto, durante la octava parada del ALAS Pro Tour, uno de los circuitos más importantes del continente.

Este evento, organizado por la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS) y catalogado como 2 estrellas, repartirá un total de $21.000 dólares en premios, atrayendo a competidores de élite y nuevas promesas de la región.

Rachel Agüero finaliza su participación llegando hasta las semifinales del Panamericano de Surf Guatemala 2025 y a la derecha Leilani McGonagle y Carlos Muñoz compartiendo una ola previo al inicio del tercer evento de la temporada Challenger Series (Redacción Perfil/Redes Federación de Surf de Costa Rica)

La competencia contará con múltiples categorías abiertas tanto en masculino como femenino: Surf Open, Sub 18, Sub 14, Masters, Longboard y SUP Surf, lo que garantiza cuatro días llenos de emoción, maniobras espectaculares y surf de primer nivel en una de las playas más icónicas de Costa Rica.

El ALAS Pro Tour recorre anualmente distintos países desde Puerto Rico hasta Chile, y al finalizar la temporada, los líderes del ranking se enfrentan a los campeones de Europa y Asia, lo que convierte cada fecha en una oportunidad crucial para escalar posiciones y sumar puntos clave.

En 2024, Costa Rica ha brillado con fuerza en el circuito, con tres surfistas nacionales coronados campeones continentales: Lia Díaz (Longboard femenino), Tomás Pathenay (Sub 18) y Nicolás Boos (Sub 14), quienes podrían volver a deslumbrar en casa.

Santa Teresa ya está lista para recibir esta ola de talento. Más que una competencia, será una verdadera fiesta del surf latinoamericano, con el Pacífico costarricense como testigo de cada maniobra.