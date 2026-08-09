Sancarleña logra destacado triunfo en Sudamérica para el triatlón costarricense

La costarricense Valeria Arce (centro) ganó la medalla de oro en el Torneo Regional de Desarrollo de la World Triathlon, realizado en Paraguay. Junto a ella la ecuatoriana Manuela Ortega y la argentina Federica Carletto (der.).

La costarricense Valeria Arce conquistó este sábado la medalla de oro en la Copa Regional de Desarrollo de World Triathlon, disputada en Asunción, Paraguay, como parte del campamento internacional de Americas Triathlon, en el que también participan sus compatriotas Victoria Arce y Gérald Rojas.

La sancarleña completó la prueba, que comprendió 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera, para cruzar la meta en el primer lugar con un tiempo de 1:07:39.

Arce superó a la ecuatoriana Manuela Ortega, quien obtuvo la medalla de plata, mientras que la argentina Federica Carletto completó el podio en la tercera posición, se indicó en un comunicado

Por su parte, Victoria Arce, hermana de Valeria, venía con buen ritmo para luchar por el podio; sin embargo, tuvo problemas estomacales y finalmente terminó en la quinta posición. Gérald Rojas, por su parte, ocupó el cuarto lugar en la rama masculina.

“Me sentí muy bien. Nos hizo un bonito clima, quizás por ahí un poquito de viento, pero todo bien. Estar aquí es una gran oportunidad para mí, para Victoria y Gérald, de rozarnos con otros países y aprender de otros entrenadores”, expresó Arce tras la competencia, en un comunicado de prensa de DT Comunicación.

Los tres triatletas costarricenses llegaron a Paraguay el pasado 5 de agosto para integrarse a este proceso internacional, luego de ser seleccionados por Americas Triathlon como parte de la proyección que la organización realiza con atletas con potencial de crecimiento en el ámbito americano.

La experiencia les permite competir junto a representantes de diferentes países de la región y compartir procesos de entrenamiento con otros técnicos.

Para Valeria Arce, este resultado representa además un nuevo capítulo dentro de una temporada internacional en la que recientemente tuvo participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ahora, junto a Victoria y Gérald, continuará con el campamento del Team Americas, cuya próxima parada será Lima, Perú, donde los costarricenses tendrán una nueva oportunidad para sumar experiencia y seguir proyectándose en el triatlón internacional.