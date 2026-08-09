Puro Deporte

Sancarleña logra destacado triunfo en Sudamérica para el triatlón costarricense

La triatleta Valeria Arce se dejó el primer lugar en Asunción, Paraguay, durante un campamento internacional

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Por Juan Diego Villarreal
Valeria Arce, triatlón Triatlón Manuela Ortega, Ecuador quien obtuvo la medalla de plata, mientras que la argentina Federica Carletto el bronce 8 de agosto del 2026 Cortesía DT Comunicación
La costarricense Valeria Arce (centro) ganó la medalla de oro en el Torneo Regional de Desarrollo de la World Triathlon, realizado en Paraguay. Junto a ella la ecuatoriana Manuela Ortega y la argentina Federica Carletto (der.). (Cortesía DT Comunicación/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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