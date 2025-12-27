Puro Deporte

San Carlos de luto por la muerte de un histórico goleador del fútbol nacional

Los norteños confirmaron la noticia en sus redes sociales, donde expresaron sus condolencias a los familiares del fallecido

Por Milton Montenegro

La Asociación Deportiva San Carlos, lamentó el fallecimiento de una de sus grandes figuras. Goleador con los norteños y el fútbol nacional.








Ronald VegaSan Carlos
