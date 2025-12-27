San Carlos de luto por la muerte de un histórico goleador del fútbol nacional

La Asociación Deportiva San Carlos, lamentó el fallecimiento de una de sus grandes figuras. Goleador con los norteños y el fútbol nacional.

Se trata de Rónald Vega, un delantero pícaro, habilidoso y con velocidad para encarar a los rivales.

“Rónald Vega Rojas fue uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de nuestra institución. Rónald defendió con honor y entrega la camiseta de Los Toros en 201 partidos oficiales, dejando una huella imborrable con 49 goles que hoy forman parte de nuestra memoria y orgullo.

“Nacido en la provincia de Puntarenas, pero sancarleño por convicción y por amor, supo ganarse el cariño, respeto y admiración de toda la afición con su compromiso, carácter y sentido de pertenencia”, comunicó San Carlos.

Vega destacó durante la década de los 90 con los norteños. Era escurridizo, sin temor a enfrentar a los defensas más fuertes. En su época y con San Carlos, se hizo un nombre junto a figuras como Benigno Guido, Jimmy Yusseps, William Corrales, Alfonso Martínez, Eddy Salas, o Edgar Navarrete.

Rónald Vega Rojas, conocido como "Chuquiri", disputó 201 partidos oficiales con los norteños y anotó 49 goles en la década de los 90. (Tomada de Quepos para el Mundo/Tomada de Quepos para el Mundo)

“Su legado trasciende los números y permanece vivo en cada recuerdo, en cada rincón del estadio y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de verlo vestir nuestros colores.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Que descanse en paz un verdadero Toro de corazón”, destacó el cuadro sancarleño.

El exjugador también vistió la camiseta de Puntarenas y Osa en la máxima categoría, además de pasos por Damas de Quepos y Municipal Quepos.